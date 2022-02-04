https://ru.sputnik.md/20220204/rossiya-kitay-protiv-rasshireniya-nato-48590627.html

Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО

Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО

Россия и Китай призывают НАТО отказаться от подходов времен холодной войны и выступают против дальнейшего расширения альянса

2022-02-04T12:30+0200

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Россия и Китай призывают НАТО отказаться от подходов времен холодной войны и выступают против дальнейшего расширения альянса, передает РИА Новости.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", - говорится в заявлении.Президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 4 февраля 2022 года посетил Китай с визитом. Главы государств провели в Пекине переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

https://ru.sputnik.md/20220204/putin-si-tszinpina-novii-gaz-kontrakt-kitaya-48582513.html

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