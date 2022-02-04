Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО
12:30 04.02.2022 (обновлено: 12:41 04.02.2022)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
© Sputnik / Алексей Дружинин/
Стороны призывают НАТО уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Россия и Китай призывают НАТО отказаться от подходов времен холодной войны и выступают против дальнейшего расширения альянса, передает РИА Новости.
Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", - говорится в заявлении.
Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", - говорится в заявлении.
Президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 4 февраля 2022 года посетил Китай с визитом. Главы государств провели в Пекине переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.