https://ru.sputnik.md/20220204/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-skolko-prodlitsya-teplo-48575127.html
Самый точный прогноз погоды: сколько продлится тепло
Самый точный прогноз погоды: сколько продлится тепло
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-02-04T07:00+0200
2022-02-04T07:00+0200
2022-02-04T10:26+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от -5 до -10.Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 февраля: днем – от +1 до +3 , ночью – от –5 до –7.В последующие дни начнет теплеть еще интенсивнее: до +10 воздух прогреется уже к 9 февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 10 февраля отмечает память священномученика Игнатия Богоносца.На Руси этот день называли "Игнатий", "Игнат", "морозобитная былинка", "битье морозное".Особенно популярны на Игнатия были природные приметы. В частности, наблюдали за луной. Если она была красноватая – это к сильному ветру.Также верили: какая погода была при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего месяца. Какая погода на новолуние – такая простоит и вторую его половину.
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: сколько продлится тепло
07:00 04.02.2022 (обновлено: 10:26 04.02.2022) Подписаться на
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от -5 до -10.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 февраля: днем – от +1 до +3 , ночью – от –5 до –7.
В последующие дни начнет теплеть еще интенсивнее: до +10 воздух прогреется уже к 9 февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +12. Осадков не прогнозируют.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 10 февраля отмечает память священномученика Игнатия Богоносца.
На Руси этот день называли "Игнатий", "Игнат", "морозобитная былинка", "битье морозное".
Особенно популярны на Игнатия были природные приметы. В частности, наблюдали за луной. Если она была красноватая – это к сильному ветру.
Также верили: какая погода была при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего месяца. Какая погода на новолуние – такая простоит и вторую его половину.