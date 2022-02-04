https://ru.sputnik.md/20220204/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-skolko-prodlitsya-teplo-48575127.html

Самый точный прогноз погоды: сколько продлится тепло

Самый точный прогноз погоды: сколько продлится тепло

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2022-02-04T07:00+0200

2022-02-04T07:00+0200

2022-02-04T10:26+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от -5 до -10.Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 февраля: днем – от +1 до +3 , ночью – от –5 до –7.В последующие дни начнет теплеть еще интенсивнее: до +10 воздух прогреется уже к 9 февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 10 февраля отмечает память священномученика Игнатия Богоносца.На Руси этот день называли "Игнатий", "Игнат", "морозобитная былинка", "битье морозное".Особенно популярны на Игнатия были природные приметы. В частности, наблюдали за луной. Если она была красноватая – это к сильному ветру.Также верили: какая погода была при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего месяца. Какая погода на новолуние – такая простоит и вторую его половину.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды