https://ru.sputnik.md/20220204/sandu-naznachila-eks-glavu-mvd-sekretarem-sovbeza-48616148.html
Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза
Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза
Бывший коллега Майи Санду по правительству Владимира Филата станет секретарем Совета безопасности и одновременно советником президента в области обороны и нацбезопасности.
2022-02-04T19:17+0200
2022-02-04T19:17+0200
2022-02-04T19:25+0200
администрация президента
советник президента
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1b/33399076_97:15:1780:962_1920x0_80_0_0_14eb9401377c8dbb5f8ee80470ea4016.jpg
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-министр внутренних дел Дорин Речан был назначен советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности и по совместительству секретарем Совета по безопасности. Указ о назначении президент Майя Санду подписала 4 февраля.Дорин Речан приступит к исполнению обязанностей с 7 февраля.В тот же день президент подписала указ о назначении заместителя декана юридического факультета Государственного университета Молдовы Татьяны Табунчик членом Совета по неподкупности сроком на пять лет.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1b/33399076_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_14e61013996d4a1c8044ca793bfa6aa9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
администрация президента, советник президента, в молдове, молдова
Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза
19:17 04.02.2022 (обновлено: 19:25 04.02.2022) Подписаться на
Бывший коллега Майи Санду по правительству Владимира Филата станет секретарем Совета безопасности и одновременно советником президента в области обороны и нацбезопасности.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-министр внутренних дел Дорин Речан был назначен советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности и по совместительству секретарем Совета по безопасности. Указ о назначении президент Майя Санду подписала 4 февраля.
Дорин Речан приступит к исполнению обязанностей с 7 февраля.
В тот же день президент подписала указ о назначении заместителя декана юридического факультета Государственного университета Молдовы Татьяны Табунчик членом Совета по неподкупности сроком на пять лет.