https://ru.sputnik.md/20220204/sandu-naznachila-eks-glavu-mvd-sekretarem-sovbeza-48616148.html

Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза

Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза

Бывший коллега Майи Санду по правительству Владимира Филата станет секретарем Совета безопасности и одновременно советником президента в области обороны и нацбезопасности.

2022-02-04T19:17+0200

2022-02-04T19:17+0200

2022-02-04T19:25+0200

администрация президента

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-министр внутренних дел Дорин Речан был назначен советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности и по совместительству секретарем Совета по безопасности. Указ о назначении президент Майя Санду подписала 4 февраля.Дорин Речан приступит к исполнению обязанностей с 7 февраля.В тот же день президент подписала указ о назначении заместителя декана юридического факультета Государственного университета Молдовы Татьяны Табунчик членом Совета по неподкупности сроком на пять лет.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

администрация президента, советник президента, в молдове, молдова