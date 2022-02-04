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https://ru.sputnik.md/20220204/sandu-naznachila-eks-glavu-mvd-sekretarem-sovbeza-48616148.html
Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза
Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза
Бывший коллега Майи Санду по правительству Владимира Филата станет секретарем Совета безопасности и одновременно советником президента в области обороны и нацбезопасности.
2022-02-04T19:17+0200
2022-02-04T19:25+0200
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-министр внутренних дел Дорин Речан был назначен советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности и по совместительству секретарем Совета по безопасности. Указ о назначении президент Майя Санду подписала 4 февраля.Дорин Речан приступит к исполнению обязанностей с 7 февраля.В тот же день президент подписала указ о назначении заместителя декана юридического факультета Государственного университета Молдовы Татьяны Табунчик членом Совета по неподкупности сроком на пять лет.
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Евгений Чебан
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администрация президента, советник президента, в молдове, молдова

Санду назначила экс-главу МВД секретарем Совбеза

19:17 04.02.2022 (обновлено: 19:25 04.02.2022)
© Photo : Facebook / Dorin ReceanДорин Речан
Дорин Речан - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Photo : Facebook / Dorin Recean
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Бывший коллега Майи Санду по правительству Владимира Филата станет секретарем Совета безопасности и одновременно советником президента в области обороны и нацбезопасности.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Экс-министр внутренних дел Дорин Речан был назначен советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности и по совместительству секретарем Совета по безопасности. Указ о назначении президент Майя Санду подписала 4 февраля.
Дорин Речан приступит к исполнению обязанностей с 7 февраля.
В тот же день президент подписала указ о назначении заместителя декана юридического факультета Государственного университета Молдовы Татьяны Табунчик членом Совета по неподкупности сроком на пять лет.
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