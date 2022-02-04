https://ru.sputnik.md/20220204/sbornaya-moldovy-prinyala-uchastie-otkrytii-olimpiady-pekin-48601704.html

Сборная Молдовы приняла участие в открытии Олимпиады в Пекине - фото

Сборная Молдовы приняла участие в открытии Олимпиады в Пекине - фото

Молдавские олимпийцы пронесли флаг республики на церемонии открытия первенства.

2022-02-04T16:00+0200

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олимпиада в пекине-2022

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Спортсмены из Молдовы приняли участие в открытии ХХIV зимних Олимпийских игр. На церемонии в Пекине молдавские олимпийцы пронесли через стадион флаг республики. Честь стать знаменосцем выпала 22-летней саночнице Дойне Дескалуй, которая дебютирует на Играх. В олимпийскую сборную Молдовы, кроме Дескалуй, вошли еще четыре спортсмена. Они поборются за медали в двух видах спорта.Это четыре натурализованных биатлониста – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев. Магазеев всего за два дня до старта Игр заменил в команде Михаила Усова, чей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.Стремоус накануне зимней Олимпиады успешно выступила на чемпионате Европы в Арбере, принеся сборной Молдовы первое за 14 лет золото в этом виде спорта. Также она выиграла серебро ЧЕ и остановилась в шаге от пьедестала почета еще в одном виде программы.Для молдавской команды соревновательная программа на Олимпиаде-2022 начнется 5 февраля. Именно в этот день пройдет смешанная биатлонная эстафета 4 по 6 километров. А завершатся выступления представителей нашей страны женским масс-стартом 19 февраля.Дескалуй предстоит выйти на олимпийский трек 7 февраля, когда стартует борьба за награды в одиночных женских санях.Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые старты, правда, состоялись еще 2 февраля – смешанные пары в керлинге провели четыре игры, а саночники вышли на тренировки.

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в мире, молдова, олимпийские игры, пекин, открытие