https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html

Сырбу в суде: готов сесть в тюрьму, но от имущества не откажусь - видео

Сырбу в суде: готов сесть в тюрьму, но от имущества не откажусь - видео

Серджиу Сырбу не признает своей вины

2022-02-04T14:49+0200

2022-02-04T14:49+0200

2022-02-04T14:57+0200

общество

в молдове

молдова

серджиу сырбу

суд

задержание

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Надеюсь на справедливую юстицию, уверен, что правоохранительные органы разберутся, такое заявление сделал в пятницу экс-депутат парламента Серджиу Сырбу, когда его провели в зал суда, где рассматривается продление его предварительного ареста на 30 дней.Пока Сырбу вели в зал суда, он успел показать журналистам детский рисунок и назвал это своим богатством, от которого не откажется.Также Сырбу опроверг информацию, что другой экс-депутат Артур Решетников предупредил его о начавшихся обысках. "Надеюсь на справедливую юстицию. Уверен, что органы разберутся", - добавил Сырбу. Напомним, по итогам обысков в среду из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро.Как ранее сообщалось, речь идет об Артуре Решетникове, Серджиу Сырбу, экс-главе фракции Партии коммунистов Виолетте Ивановой, Анатолие Загородном и бывшем вице-спикере Владимире Витюке.Всем уже предъявили обвинение и прокуроры потребовали продления ареста на 30 дней.На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220204/predstavleny-detali-obyskov-13-byvshikh-deputatov-48579652.html

https://ru.sputnik.md/20220202/13-izbrannikov-femidy-zachem-pas-vzyalas-byvshikh-deputatov-perebezhchikov-48533378.html

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в молдове, молдова, серджиу сырбу, суд, задержание