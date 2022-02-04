Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
В Гагаузии избрали спикера Народного собрания - им стал Дмитрий Константинов
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220204/sputnik-v-techenie-onkologia-48585335.html
"Спутник V" не влияет на течение онкологических заболеваний
"Спутник V" не влияет на течение онкологических заболеваний
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает какого-либо влияния на течение онкологического заболевания
2022-02-04T14:03+0200
2022-02-04T14:03+0200
коронавирус
спутник v
онкология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/03/48573778_0:170:3051:1886_1920x0_80_0_0_7a224440f084a0fd06261f8d6eb0632d.jpg
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает какого-либо влияния на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объемы исследований, и она может быть рекомендована", - сказал Мурашко.Он также подчеркнул важность и необходимость вакцинации от коронавируса для пациентов с онкологией, передает РИА Новости. В инструкциях по применению "Спутника V" указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями, подчеркнул министр."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
https://ru.sputnik.md/20220203/otsenka-vaktsin-sputnik-v-i-sinovac-posle-inspektsiy-prodolzhaetsya---regulyator-es-48566384.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/03/48573778_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_b043538842d4b789fcbc3d473178ce84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спутник v, онкология

"Спутник V" не влияет на течение онкологических заболеваний

14:03 04.02.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
Подписаться на
В инструкциях по применению вакцины указано, что препарат может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает какого-либо влияния на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объемы исследований, и она может быть рекомендована", - сказал Мурашко.

Он также подчеркнул важность и необходимость вакцинации от коронавируса для пациентов с онкологией, передает РИА Новости. В инструкциях по применению "Спутника V" указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями, подчеркнул министр.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
Выездная вакцинация в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
Коронавирус
Оценка вакцин "Спутник V" и Sinovac после инспекций продолжается - регулятор ЕС
Вчера, 21:31
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский