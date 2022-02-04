https://ru.sputnik.md/20220204/sputnik-v-techenie-onkologia-48585335.html

"Спутник V" не влияет на течение онкологических заболеваний

"Спутник V" не влияет на течение онкологических заболеваний

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает какого-либо влияния на течение онкологического заболевания

2022-02-04T14:03+0200

2022-02-04T14:03+0200

2022-02-04T14:03+0200

коронавирус

спутник v

онкология

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает какого-либо влияния на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объемы исследований, и она может быть рекомендована", - сказал Мурашко.Он также подчеркнул важность и необходимость вакцинации от коронавируса для пациентов с онкологией, передает РИА Новости. В инструкциях по применению "Спутника V" указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями, подчеркнул министр."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ru.sputnik.md/20220203/otsenka-vaktsin-sputnik-v-i-sinovac-posle-inspektsiy-prodolzhaetsya---regulyator-es-48566384.html

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спутник v, онкология