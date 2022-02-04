https://ru.sputnik.md/20220204/tsik-moldovy-prodolzhaet-podgotovku-k-vnedreniyu-elektronnogo-golosovaniya-48617900.html
ЦИК Молдовы продолжает подготовку к внедрению электронного голосования
ЦИК Молдовы продолжает подготовку к внедрению электронного голосования
К разработке системы электронного голосования в Молдове подключили спецслужбы – смоделирована схема проверки личности по смартфону
2022-02-04T21:15+0200
2022-02-04T21:15+0200
2022-02-04T21:51+0200
цик
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Молдове создана межведомственная рабочая группа по разработке механизма электронного голосования как альтернативного метода волеизъявления. На своем первом заседании 4 февраля рабочая группа обсудила вопросы идентификации избирателей с помощью цифровых средств, сообщает пресс-служба ЦИК.В ходе заседания была смоделирована аутентификация лиц для проверки личности через мобильный телефон, были проанализированы все этапы процедуры и потенциальные риски для безопасности.На следующем заседании Рабочей группы, будут обсуждаться и обсуждаться правовые аспекты реализации процесса интернет-голосования.Напоминаем, что межведомственная группа состоит из представителей Центральной избирательной комиссии, вице-премьер-министра по цифровизации, представителей Министерства юстиции, Службы информации и безопасности, Агентства государственных услуг, а также Гражданской коалиции за свободные и честные выборы.
https://ru.sputnik.md/20211230/elektronnoe-golosovanie-47662526.html
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Евгений Чебан
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цик, выборы, в молдове
ЦИК Молдовы продолжает подготовку к внедрению электронного голосования
21:15 04.02.2022 (обновлено: 21:51 04.02.2022) Подписаться на
Специальная рабочая группа изучила вопросы и риски идентификации избирателя цифровыми средствами, в качестве первого шага к электронному голосованию.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Молдове создана межведомственная рабочая группа по разработке механизма электронного голосования как альтернативного метода волеизъявления. На своем первом заседании 4 февраля рабочая группа обсудила вопросы идентификации избирателей с помощью цифровых средств, сообщает пресс-служба ЦИК.
"Представители Агентства государственных услуг, Службы информационных технологий и кибербезопасности представили существующие технические решения, а также план реализации и внедрения новых механизмов электронной идентификации граждан", - говорится в сообщении ЦИК.
В ходе заседания была смоделирована аутентификация лиц для проверки личности через мобильный телефон, были проанализированы все этапы процедуры и потенциальные риски для безопасности.
На следующем заседании Рабочей группы, будут обсуждаться и обсуждаться правовые аспекты реализации процесса интернет-голосования.
Напоминаем, что межведомственная группа состоит из представителей Центральной избирательной комиссии, вице-премьер-министра по цифровизации, представителей Министерства юстиции, Службы информации и безопасности, Агентства государственных услуг, а также Гражданской коалиции за свободные и честные выборы.