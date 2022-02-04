https://ru.sputnik.md/20220204/tsik-moldovy-prodolzhaet-podgotovku-k-vnedreniyu-elektronnogo-golosovaniya-48617900.html

ЦИК Молдовы продолжает подготовку к внедрению электронного голосования

ЦИК Молдовы продолжает подготовку к внедрению электронного голосования

К разработке системы электронного голосования в Молдове подключили спецслужбы – смоделирована схема проверки личности по смартфону

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В Молдове создана межведомственная рабочая группа по разработке механизма электронного голосования как альтернативного метода волеизъявления. На своем первом заседании 4 февраля рабочая группа обсудила вопросы идентификации избирателей с помощью цифровых средств, сообщает пресс-служба ЦИК.В ходе заседания была смоделирована аутентификация лиц для проверки личности через мобильный телефон, были проанализированы все этапы процедуры и потенциальные риски для безопасности.На следующем заседании Рабочей группы, будут обсуждаться и обсуждаться правовые аспекты реализации процесса интернет-голосования.Напоминаем, что межведомственная группа состоит из представителей Центральной избирательной комиссии, вице-премьер-министра по цифровизации, представителей Министерства юстиции, Службы информации и безопасности, Агентства государственных услуг, а также Гражданской коалиции за свободные и честные выборы.

https://ru.sputnik.md/20211230/elektronnoe-golosovanie-47662526.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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цик, выборы, в молдове