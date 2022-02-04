https://ru.sputnik.md/20220204/u-odnogo-iz-moldavskikh-biatlonistov-v-pekine-obnaruzhen-covid-19-48617204.html

У одного из молдавских биатлонистов в Пекине обнаружен COVID-19

У одного из молдавских биатлонистов в Пекине обнаружен COVID-19

Из за болезни спортсмена молдавская сборная не сможет, впервые в своей истории, принять участие в эстафете по биатлону.

2022-02-04T19:57+0200

2022-02-04T19:57+0200

2022-02-04T20:28+0200

пекин

биатлон

олимпиада в пекине-2022

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Дебют молдавской команды на зимних Олимпийских играх в Пекине откладывается. Тест биатлониста Максима Макарова на COVID-19 оказался положительным. Информацию подтвердила Федерация лыжного и санного спорта.Это второй случай в молдавской олимпийской сборной. Еще до вылета в Пекин коронавирус обнаружили у биатлониста Михаила Усова, его заменил другой натурализованный спортсмен - Павел Магазеев.Из-за потери спортсмена молдавская сборная не сможет участвовать в запланированной на субботу смешанной эстафете 4 х 6 километров.На следующей неделе биатлонисты примут участие в индивидуальных гонках.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они поборются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Кроме того, в олимпийскую сборную вошли четверо натурализованных биатлониста – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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