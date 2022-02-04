https://ru.sputnik.md/20220204/vaktsina-sputnik-v-poluchila-postoyannuyu-registratsiyu-v-rossii-48585678.html

Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию в России

Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию в России

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию

2022-02-04T10:56+0200

2022-02-04T10:56+0200

2022-02-04T10:56+0200

коронавирус

вакцина

россия

регистрация

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" прошла полностью все этапы исследований, передает РИА Новости. Вакцина получила постоянную регистрацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее вакцина "Спутник V", как и другие вакцины против коронавируса, была зарегистрирована "на условиях" после проведения первой-второй фазы клинических исследований."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html

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