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Военное сотрудничество РБ и РФ: "Полезут – получат"

Военное сотрудничество РБ и РФ: "Полезут – получат"

Военный обозреватель - о подготовке к совместным учениям России и Белоруссии "Союзная решимость-2022".

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Безрассудная военная активность США и других стран НАТО у границ Союзного государства вызывает совместное реагирование Минска и Москвы – укрепление оборонного потенциала, достижение стратегического превосходства Беларуси и России на Западном ТВД. Это основа прочного мира в Европе.Министры обороны РБ и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 3 февраля проверили качество выполнения задач совместной группировкой войск на территории Беларуси. Силы реагирования Союзного государства передислоцируются в назначенные районы и готовятся к учениям "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10 – 20 февраля. Сергей Шойгу отметил блестящую организацию переброски войск.В Беларусь уже прибыли российские летчики (на 12 истребителях Су-35), морские пехотинцы и десантники (ВДВ), мотострелковая бригада из Забайкалья, расчеты артиллеристов и ракетных комплексов "Искандер" (со штатным вооружением), а также подразделения ПВО со своими "Триумфами" (ЗРС С-400) и "Панцирями". Общее число участников маневров и систем вооружения не раскрывается, но не превышает параметров, установленных Венским документом 2011 года (то есть до 9000 военнослужащих, 250 боевых танков, 250 артиллерийских систем). Минобороны РФ не обязано уведомлять "партнеров" о проводимых мероприятиях, и все же проинформировало военных атташе иностранных государств о совместном учении.Российские и белорусские войска 2 февраля начали совместные тренировки на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Осиповичский, а также на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Задействованы практически все Вооруженные силы РБ. Боевую стрельбу вчера отработали на полигоне Брестский десантные и общевойсковые подразделения.Привлекались дивизионы 152 мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация", 120 мм самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона-С", две батареи РСЗО "Град", две минометные батареи (2С12 "Сани" и 2Б23 "Нона-М1"). Авиационную поддержку сухопутных войск – ракетный удар по позициям условного противника – отработали самолеты Як-130 и Су-25. В дальнейшем совместная группировка войск отработает усиление охраны границы РБ, поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника, пресечение и отражение внешней агрессии.Между тем, "партнеров" тревожат 15 пусковых установок ОТРК "Искандер-М" на белорусской территории (насчитали со спутника Maxar Technologies). НАТО нечего противопоставить одновременному (гипотетическому) залпу 60 неуловимых для средств ПВО квазибаллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. В Вашингтоне предполагают, что РФ может разместить в РБ более 30 тысяч военнослужащих.Белый дом прогнозирует "эскалацию" и рост международной напряженности, хотя ранее белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что совместные учения вызваны необходимостью укреплять границы Союзного государства. А начальник Генштаба ВС РБ Виктор Гулевич заявил об отсутствии угроз для европейских соседей – российские войска после маневров вернутся в пункты постоянной дислокации.Высокий оборонный потенциалВоенное и военно-техническое сотрудничество Минска и Москвы развивается стремительно и конструктивно. Российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РБ Александром Лукашенко в Минске 3 февраля заявил о 20 совместных маневрах, запланированных на 2022 год. Февральский опыт оперативной передислокации войск пригодится в ходе сентябрьских учений "Восток-2022", которые состоятся за десять тысяч километров от границ РБ. Шойгу также подчеркнул важность и своевременность формирования российско-белорусских учебных центров, укрепляющих оборону воздушного пространства Союзного государства. Главная задача центров ПВО – ежедневно "показывать свою эффективность тем, кому это надо показывать".Примерами высокой эффективности служат регулярное совместное патрулирование границ РБ силами истребительной и ракетоносной авиации, отработка ракетных ударов на белорусских полигонах, пресечение разведывательных миссий иностранных беспилотников.Активизацию военно-технического сотрудничества отражает ритм прибывающих из России эшелонов с новейшей боевой техникой для ВС Республики Беларусь. Ускоренные поставки бронетехники российского производства свидетельствуют о планах Минска и Москвы жестко реагировать на рост военного присутствия и вероятную агрессию НАТО в Восточной Европе. Александр Лукашенко намерен приобрести у России практически все виды боевой техники, участвующие в учениях "Союзная решимость-2022". Заметим, Беларусь имеет немало собственных высокотехнологичных образцов вооружения и техники (автоматизированные системы боевого управления, средства ПВО, беспилотники, оптика и электроника).Как стратегические союзники, Беларусь и Россия успешно взаимодействуют по многим направлениям. И все же отвечающее национальным интересам двух стран единое оборонное пространство – главный приоритет. Москва ценит политическую волю Минска, стратегию белорусского противостояния деструктивной политике Запада, и всегда готова подставить плечо.Афганский, югославский, иракский, ливийский или сирийский варианты экспансии США к РБ неприменимы. Касаясь военных угроз НАТО и оборонного взаимодействия с Россией, президент Александр Лукашенко вчера заявил: "Полезут – получат. Вот, и вся война". К этому сложно что-либо добавить. И все же, в кризисной ситуации 60 ракет "Искандера" окажутся только в первом залпе, до перезарядки и применения других могущественных комплексов. По-хорошему или по-плохому, требования Москвы по безопасности в Европе "партнерам" придется выполнять.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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