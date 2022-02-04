https://ru.sputnik.md/20220204/vse-pyat-eks-deputatov-pod-arestom-komu-skolko-dali-48612652.html

Все пять экс-депутатов - под арестом: кому сколько дали

Все пять экс-депутатов - под арестом: кому сколько дали

В пятницу суд решил судьбу пятерых бывших депутатов. Ближайшие дни они проведут под арестом по делу о незаконном обогащении.

2022-02-04T18:32+0200

2022-02-04T18:32+0200

2022-02-04T18:49+0200

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артур решетников

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Все пять ранее задержанных после обысков экс-депутатов помещены под арест, решение приняли в пятницу в суде сектора Чеканы. Все экс-парламентарии проходят по делу о незаконном обогащении.Соответствующее ходатайство ранее подали в суд прокуроры. Рассмотрение запросов обвинителей началось в пятницу в 10.00. На протяжении всего дня экс-депутаты находились в суде и ожидали решения. С журналистами стали общаться не все задержанные политики. Наиболее разговорчивыми оказались Артур Решетников и Серджиу Сырбу, остальные проходили мимо прессы молча. На вопрос, продолжит ли он ранее начатую голодовку, Решетников ответил "Конечно".Пока другого экс-депутата, Серджиу Сырбу, вели в зал суда, он успел показать журналистам детский рисунок и назвал это своим богатством, от которого не откажется."Вот мое богатство, если оно нелегально, я готов сесть в тюрьму, но от имущества не откажусь. Все остальное - беспочвенные обвинения, я не виноват", - сказал Сырбу журналистам.Также Сырбу опроверг информацию, что другой экс-депутат Артур Решетников предупредил его о начавшихся обысках."Надеюсь на справедливую юстицию. Уверен, что органы разберутся", - добавил Сырбу.Напомним, по итогам обысков в среду из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро.На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.Как сообщила прокуратура, по итогам обысков были найдены и изъяты компьютеры, черновые записи и крупные суммы денег. Самая крупная сумма найденная у бывшего депутата дома - 34700 долларов и 44 300 евро. В банковской ячейке у одного из экс-парламентариев нашли 65 тысяч евро и 30 тысяч долларов. В другом банке у него нашли еще 85 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

https://ru.sputnik.md/20220202/13-izbrannikov-femidy-zachem-pas-vzyalas-byvshikh-deputatov-perebezhchikov-48533378.html

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в молдове, молдова, депутаты, аресты, сергей сырбу, виолетта иванова, артур решетников, владимир витюк