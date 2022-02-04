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https://ru.sputnik.md/20220204/zaderzhannym-eks-deputatam-pomestili-arest-48606356.html
Трех задержанных экс-депутатов поместили под арест
Трех задержанных экс-депутатов поместили под арест
В суде продолжают решать судьбу еще двух экс-депутатов.
2022-02-04T16:48+0200
2022-02-04T16:59+0200
в молдове
молдова
арест
продление
общество
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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Трех ранее задержанных молдавских экс-депутатов поместили под арест, такое решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.Так, Виолетта Иванова получила 20 дней предварительного ареста, Владимир Витюк и Анатолий Загородный - по 30 дней ареста. Соответствующее ходатайство ранее подали прокуроры. В настоящее время суд рассматривает такие же запросы в отношении экс-депутатов Серджиу Сырбу и Артура Решетникова. Напомним, по итогам обысков в среду из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро.Как ранее сообщалось, речь идет об Артуре Решетникове, Серджиу Сырбу, экс-главе фракции Партии коммунистов Виолетте Ивановой, Анатолие Загородном и бывшем вице-спикере Владимире Витюке.Всем предъявили обвинение и прокуроры потребовали продления ареста на 30 дней.На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, арест, продление

Трех задержанных экс-депутатов поместили под арест

16:48 04.02.2022 (обновлено: 16:59 04.02.2022)
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Юлия Липовая
Все материалы
В суде продолжают решать судьбу еще двух бывших народных избранников.
КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Трех ранее задержанных молдавских экс-депутатов поместили под арест, такое решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.
Так, Виолетта Иванова получила 20 дней предварительного ареста, Владимир Витюк и Анатолий Загородный - по 30 дней ареста. Соответствующее ходатайство ранее подали прокуроры.
В настоящее время суд рассматривает такие же запросы в отношении экс-депутатов Серджиу Сырбу и Артура Решетникова.
Напомним, по итогам обысков в среду из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро.
Как ранее сообщалось, речь идет об Артуре Решетникове, Серджиу Сырбу, экс-главе фракции Партии коммунистов Виолетте Ивановой, Анатолие Загородном и бывшем вице-спикере Владимире Витюке.
Всем предъявили обвинение и прокуроры потребовали продления ареста на 30 дней.
На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.
Сергей Сырбу - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
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Сырбу в суде: готов сесть в тюрьму, но от имущества не откажусь - видео
14:49
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
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