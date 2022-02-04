https://ru.sputnik.md/20220204/zaderzhannym-eks-deputatam-pomestili-arest-48606356.html

Трех задержанных экс-депутатов поместили под арест

Трех задержанных экс-депутатов поместили под арест

В суде продолжают решать судьбу еще двух экс-депутатов.

2022-02-04T16:48+0200

2022-02-04T16:48+0200

2022-02-04T16:59+0200

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Трех ранее задержанных молдавских экс-депутатов поместили под арест, такое решение приняли в пятницу в кишиневском суде сектора Чеканы.Так, Виолетта Иванова получила 20 дней предварительного ареста, Владимир Витюк и Анатолий Загородный - по 30 дней ареста. Соответствующее ходатайство ранее подали прокуроры. В настоящее время суд рассматривает такие же запросы в отношении экс-депутатов Серджиу Сырбу и Артура Решетникова. Напомним, по итогам обысков в среду из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро.Как ранее сообщалось, речь идет об Артуре Решетникове, Серджиу Сырбу, экс-главе фракции Партии коммунистов Виолетте Ивановой, Анатолие Загородном и бывшем вице-спикере Владимире Витюке.Всем предъявили обвинение и прокуроры потребовали продления ареста на 30 дней.На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220204/sirbu-sude-gotov-sest-tyurmu-no-ot-imuschestva-ne-otkazhus-48598414.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, арест, продление