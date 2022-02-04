https://ru.sputnik.md/20220204/zaderzhannyy-eks-deputat-sozhaleyu-chto-golosoval-za-sandu-48589022.html

Задержанный экс-депутат: сожалею, что голосовал за Санду

Задержанный экс-депутат: сожалею, что голосовал за Санду

В суде рассматривают продление предварительного ареста пятерым экс-депутатам.

2022-02-04T12:07+0200

2022-02-04T12:07+0200

2022-02-04T12:12+0200

политика

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майя санду

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Сожалею, что голосовал за Майю Санду, заявил экс-депутат Артур Решетников, когда его провели в зал суда, где рассматривается продление его предварительного ареста на 30 дней. На вопрос, продолжит ли он голодовку, Решетников ответил "Конечно". Ранее Решетников объявил, что начинает голодовку в знак протеста. "Утром я объявил голодовку и буду ее продолжать, пока Молдова не станет правовым государством", — заявил Решетников журналистам. Он считает, что его задержание — это "преследование за политические убеждения" и его действия во время пребывания на посту депутата парламента. Он также сказал, что приказ о начале санкций в его отношении отдала президент Майя Санду.Президент Молдовы Майя Санду – про обыски и задержания экс-депутатов: я не давала указаний>>>Позднее президент ответила на это обвинение. Напомним, по итогам обысков в среду из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро из них. Как ранее сообщалось, речь идет об Артуре Решетникове, Серджиу Сырбу, экс-главе фракции Партии коммунистов Виолетте Ивановой, Анатолие Загородном и бывшем вице-спикере Владимире Витюке.Всем уже предъявили обвинение и прокуроры потребовали продления ареста на 30 дней. На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20220204/pyaterykh-zaderzhannym-eks-deputatam-mogut-prodlit-arest-na-30-dney-48580620.html

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в молдове, молдова, депутат, суд, майя санду