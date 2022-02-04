https://ru.sputnik.md/20220204/zakharova-zapad-mif-rossia-ugroza-48588646.html

Захарова: Запад раскручивает миф о некоей российской угрозе

Захарова: Запад раскручивает миф о некоей российской угрозе

Миф о подготовке агрессивных действий со стороны России в адрес Украины активно раскручивает Запад, заявила Мария Захарова

2022-02-04T13:35+0200

2022-02-04T13:35+0200

2022-02-04T13:35+0200

россия

мария захарова

запад

угроза

миф

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Миф о подготовке агрессивных действий со стороны России в адрес Украины активно раскручивает Запад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. Это происходит вопреки здравому смыслу и реальной ситуации, передает РИА Новости.По ее словам, подобные заявления о российской угрозе Украине, которые являются "чушью", Запад делает вопреки реальной ситуации и здравому смыслу, который диктует необходимость прекращения западной истерики.Захарова подчеркнула, что в Москве не первый раз слышат призывы к диалогу от НАТО, при этом за закрытыми дверями дают понять, что главной темой подобных контактов, переговорного процесса и диалога должна быть украинская проблематика, к которой, по словам Захаровой, альянс не имеет отношения."К диалогу как таковому мы открыты, он должен быть равноправным, учитывать интересы друг друга, озабоченности обеих сторон", - отметила Захарова.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ru.sputnik.md/20220204/nato-naraschivaet-svoe-prisutstvie-v-rumynii-48554705.html

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мария захарова, запад, угроза, миф