https://ru.sputnik.md/20220204/zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-vstupaet-v-silu-v-avstrii-48617044.html

Закон об обязательной вакцинации вступает в силу в Австрии

Закон об обязательной вакцинации вступает в силу в Австрии

Обязательной прививка от коронавируса станет для всех зарегистрированных в Австрии лиц старше 18 лет.

2022-02-04T22:34+0200

2022-02-04T22:34+0200

2022-02-04T22:34+0200

коронавирус

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вакцинация

австрия

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КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Принятый в Австрии закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса вступит в силу уже в субботу, 5 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение телеканала Puls 24.Депутаты национального совета (нижняя палата парламента) проголосовали за принятие закона 20 января, в минувший четверг голосование состоялось и в федеральном совете (верхняя палата).В пятницу закон подписали федеральный президент республики и канцлер.Под обязательную вакцинацию от коронавируса в Австрии подпадают все лица в возрасте от 18 лет, зарегистрированные в этой стране. Пока не привитые люди должны сделать это с февраля до середины марта. Далее соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может доходить до 3,6 тысячи евро.Под закон не подпадают лица до 18 лет, беременные, а также те, для кого вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220120/avstriya-vvodit-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-frantsiya-covid-propuska-48192483.html

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в мире, вакцинация, австрия