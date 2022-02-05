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Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке
Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке
Как сейчас выглядят роскошные дворцы Саддама Хусейна в Ираке и что от них осталось.
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После смерти Саддама Хусейна и в результате войны некоторые из роскошных дворцов были разрушены, другие – используются до сих пор, а третьи – превратились в музеи.
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фото, в мире, мультимедиа

Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке

20:45 05.02.2022
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Когда-то правителю Ирака Саддаму Хусейну принадлежали десятки величественных строений и дворцов по всей стране. В фотоленте Sputnik – роскошные интерьеры блистательных дворцов.
После смерти Саддама Хусейна и в результате войны некоторые из роскошных дворцов были разрушены, другие – используются до сих пор, а третьи – превратились в музеи.
© AFP 2021 / Sabah Arar

Один из дворцовых комплексов, принадлежавших Саддаму Хусейну, расположенный возле международного аэропорта Багдада.

Один из дворцовых комплексов, принадлежавших Саддаму Хусейну, расположенный возле международного аэропорта Багдада. - Sputnik Молдова
1/13
© AFP 2021 / Sabah Arar

Один из дворцовых комплексов, принадлежавших Саддаму Хусейну, расположенный возле международного аэропорта Багдада.

© AFP 2021 / Sabah Arar

Колонны и винтовые лестницы в дворцовом комплексе.

Колонны и винтовые лестницы в дворцовом комплексе. - Sputnik Молдова
2/13
© AFP 2021 / Sabah Arar

Колонны и винтовые лестницы в дворцовом комплексе.

© AFP 2021 / Sabah Arar

Вид на водоем в уютной тени дворца.

Вид на водоем в уютной тени дворца. - Sputnik Молдова
3/13
© AFP 2021 / Sabah Arar

Вид на водоем в уютной тени дворца.

© AFP 2021 / Sabah Arar

Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

Узорная надпись &quot;Аллах акбар&quot; (&quot;Аллах велик&quot;) во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада. - Sputnik Молдова
4/13
© AFP 2021 / Sabah Arar

Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.

© AFP 2021 / Hussein Faleh

Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна городе Басра.

Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна городе Басра. - Sputnik Молдова
5/13
© AFP 2021 / Hussein Faleh

Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна городе Басра.

© AFP 2021 / Hussein Faleh

Дворец в Басре ныне превращен в музей древностей.

Дворец в Басре ныне превращен в музей древностей. - Sputnik Молдова
6/13
© AFP 2021 / Hussein Faleh

Дворец в Басре ныне превращен в музей древностей.

© AFP 2021 / Hussein Faleh

Музейные экспонаты в бывшем дворце в Басре.

Музейные экспонаты в бывшем дворце в Басре. - Sputnik Молдова
7/13
© AFP 2021 / Hussein Faleh

Музейные экспонаты в бывшем дворце в Басре.

© AFP 2021 / Sabah Arar

Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна возле международного аэропорта Багдада.

Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна возле международного аэропорта Багдада. - Sputnik Молдова
8/13
© AFP 2021 / Sabah Arar

Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна возле международного аэропорта Багдада.

© AFP 2021 / Sabah Arar

Внутреннее убранство дворца: мрамор и дерево.

Внутреннее убранство дворца: мрамор и дерево. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Sabah Arar

Внутреннее убранство дворца: мрамор и дерево.

© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец Саддама Хусейна на туристическом курорте Вавилон в провинции Бабиль.

Заброшенный дворец Саддама Хусейна на туристическом курорте Вавилон в провинции Бабиль. - Sputnik Молдова
10/13
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Заброшенный дворец Саддама Хусейна на туристическом курорте Вавилон в провинции Бабиль.

© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Барельеф во дворце в Вавилоне, изображающий Саддама Хусейна.

Барельеф во дворце в Вавилоне, изображающий Саддама Хусейна. - Sputnik Молдова
11/13
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Барельеф во дворце в Вавилоне, изображающий Саддама Хусейна.

© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Роспись потолка во дворце на туристическом курорте Вавилон.

Роспись потолка во дворце на туристическом курорте Вавилон. - Sputnik Молдова
12/13
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Роспись потолка во дворце на туристическом курорте Вавилон.

© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Граффити в заброшенном дворце Саддама.

Граффити в заброшенном дворце Саддама. - Sputnik Молдова
13/13
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye

Граффити в заброшенном дворце Саддама.

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