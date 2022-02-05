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Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке
Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке
Как сейчас выглядят роскошные дворцы Саддама Хусейна в Ираке и что от них осталось.
2022-02-05T20:45+0200
2022-02-05T20:45+0200
2022-02-05T20:45+0200
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После смерти Саддама Хусейна и в результате войны некоторые из роскошных дворцов были разрушены, другие – используются до сих пор, а третьи – превратились в музеи.
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фото, в мире, мультимедиа
Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке
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Когда-то правителю Ирака Саддаму Хусейну принадлежали десятки величественных строений и дворцов по всей стране. В фотоленте Sputnik – роскошные интерьеры блистательных дворцов.
После смерти Саддама Хусейна и в результате войны некоторые из роскошных дворцов были разрушены, другие – используются до сих пор, а третьи – превратились в музеи.
© AFP 2021 / Sabah Arar
Один из дворцовых комплексов, принадлежавших Саддаму Хусейну, расположенный возле международного аэропорта Багдада.
Один из дворцовых комплексов, принадлежавших Саддаму Хусейну, расположенный возле международного аэропорта Багдада.
© AFP 2021 / Sabah Arar
Колонны и винтовые лестницы в дворцовом комплексе.
Колонны и винтовые лестницы в дворцовом комплексе.
© AFP 2021 / Sabah Arar
Вид на водоем в уютной тени дворца.
Вид на водоем в уютной тени дворца.
© AFP 2021 / Sabah Arar
Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
Узорная надпись "Аллах акбар" ("Аллах велик") во дворцовом комплексе неподалеку от Международного аэропорта Багдада.
© AFP 2021 / Hussein Faleh
Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна городе Басра.
Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна городе Басра.
© AFP 2021 / Hussein Faleh
Дворец в Басре ныне превращен в музей древностей.
Дворец в Басре ныне превращен в музей древностей.
© AFP 2021 / Hussein Faleh
Музейные экспонаты в бывшем дворце в Басре.
Музейные экспонаты в бывшем дворце в Басре.
© AFP 2021 / Sabah Arar
Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна возле международного аэропорта Багдада.
Дворцовый комплекс бывшего иракского лидера Саддама Хусейна возле международного аэропорта Багдада.
© AFP 2021 / Sabah Arar
Внутреннее убранство дворца: мрамор и дерево.
Внутреннее убранство дворца: мрамор и дерево.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
Заброшенный дворец Саддама Хусейна на туристическом курорте Вавилон в провинции Бабиль.
Заброшенный дворец Саддама Хусейна на туристическом курорте Вавилон в провинции Бабиль.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
Барельеф во дворце в Вавилоне, изображающий Саддама Хусейна.
Барельеф во дворце в Вавилоне, изображающий Саддама Хусейна.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
Роспись потолка во дворце на туристическом курорте Вавилон.
Роспись потолка во дворце на туристическом курорте Вавилон.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
Граффити в заброшенном дворце Саддама.
Граффити в заброшенном дворце Саддама.