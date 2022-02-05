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Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке

Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке

Как сейчас выглядят роскошные дворцы Саддама Хусейна в Ираке и что от них осталось.

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После смерти Саддама Хусейна и в результате войны некоторые из роскошных дворцов были разрушены, другие – используются до сих пор, а третьи – превратились в музеи.

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