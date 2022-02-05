https://ru.sputnik.md/20220205/gazokhranilische-evropa-48629999.html

Из газохранилищ Европы отобрано почти 85% от закачанного летом газа

Из газохранилищ Европы отобрано почти 85% от закачанного летом газа

По состоянию на 3 февраля объем активного газа в европейских подземных газохранилищах был на 27% меньше прошлогоднего уровня.

2022-02-05T18:08+0200

2022-02-05T18:08+0200

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. По состоянию на 3 февраля объем активного газа в европейских подземных газохранилищах (ПГХ) был на 27% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.Отобрано уже 84,7% (40,5 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон.Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3.Уровень запасов голубого топлива в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений с 11 января 2022 года. На 3 февраля запасы на 2,7 миллиарда кубометров меньше минимального показателя на эту дату.При этом заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 3 февраля она снизилась до 11,2 миллиарда кубометров, что на 46,5% ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20220127/moldovagaz-zakupochnaya-tsena-gaz-2022-god-48367692.html

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