https://ru.sputnik.md/20220205/gromkie-zaderzhaniya-aresty-rost-tsen-protesty-itogi-nedeli-moldova-48623889.html
Громкие задержания и аресты, рост цен и протесты: итоги недели в Молдове
Громкие задержания и аресты, рост цен и протесты: итоги недели в Молдове
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
2022-02-05T12:07+0200
2022-02-05T12:07+0200
2022-02-05T12:07+0200
радио
молдова
задержания
аресты
подорожание
протест
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Что произошло в Молдове за неделю? Обыски, громкие задержания и затем аресты: под подозрение правоохранительных органов попали экс-депутаты парламента республики Виолетта Иванова, Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников и Анатолий Загородный. В чем их подозревают? Начали ли в стране реальную борьбу с коррупцией? Будет ли доведено это расследование до конца? И не является ли это дело политическим заказом? Молдова в протестах. На этой неделе о забастовке объявили автоперевозчики, которые намерены провести протесты с 7 по 9 февраля. Как протесты транспортников восприняли в правительстве? На этой неделе Молдову сотрясла новость о подорожании хлеба. Самый крупный комбинат страны по производству хлебобулочных изделий объявил о повышении цен на все виды продукции за исключением социального хлеба. В Кишиневе с самого утра выстраиваются очереди за социальным хлебом. Что дальше? Эти и другие темы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, видео, задержания, аресты, подорожание, протест
Громкие задержания и аресты, рост цен и протесты: итоги недели в Молдове
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Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Что произошло в Молдове за неделю? Обыски, громкие задержания и затем аресты: под подозрение правоохранительных органов попали экс-депутаты парламента республики Виолетта Иванова, Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников и Анатолий Загородный.
В чем их подозревают? Начали ли в стране реальную борьбу с коррупцией? Будет ли доведено это расследование до конца? И не является ли это дело политическим заказом?
Молдова в протестах. На этой неделе о забастовке объявили автоперевозчики, которые намерены провести протесты с 7 по 9 февраля. Как протесты транспортников восприняли в правительстве?
На этой неделе Молдову сотрясла новость о подорожании хлеба. Самый крупный комбинат страны по производству хлебобулочных изделий объявил о повышении цен на все виды продукции за исключением социального хлеба. В Кишиневе с самого утра выстраиваются очереди за социальным хлебом. Что дальше?
Эти и другие темы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.