https://ru.sputnik.md/20220205/gromkie-zaderzhaniya-aresty-rost-tsen-protesty-itogi-nedeli-moldova-48623889.html

Громкие задержания и аресты, рост цен и протесты: итоги недели в Молдове

Громкие задержания и аресты, рост цен и протесты: итоги недели в Молдове

Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.

2022-02-05T12:07+0200

2022-02-05T12:07+0200

2022-02-05T12:07+0200

радио

молдова

задержания

аресты

подорожание

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/05/48623818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b05f137e6fba16bb260d99f2edbe04.jpg

Что произошло в Молдове за неделю? Обыски, громкие задержания и затем аресты: под подозрение правоохранительных органов попали экс-депутаты парламента республики Виолетта Иванова, Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников и Анатолий Загородный. В чем их подозревают? Начали ли в стране реальную борьбу с коррупцией? Будет ли доведено это расследование до конца? И не является ли это дело политическим заказом? Молдова в протестах. На этой неделе о забастовке объявили автоперевозчики, которые намерены провести протесты с 7 по 9 февраля. Как протесты транспортников восприняли в правительстве? На этой неделе Молдову сотрясла новость о подорожании хлеба. Самый крупный комбинат страны по производству хлебобулочных изделий объявил о повышении цен на все виды продукции за исключением социального хлеба. В Кишиневе с самого утра выстраиваются очереди за социальным хлебом. Что дальше? Эти и другие темы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, видео, задержания, аресты, подорожание, протест