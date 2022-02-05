https://ru.sputnik.md/20220205/mid-rf-kampania-zapadnykh-smi-ukraina-48630871.html
МИД РФ – о кампании западных СМИ по Украине: логики и фактов нет
МИД РФ – о кампании западных СМИ по Украине: логики и фактов нет
Публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину, являются информационно-политическим давлением на Москву
2022-02-05T18:48+0200
2022-02-05T18:48+0200
2022-02-05T18:54+0200
политика
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мария захарова
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину, являются информационно-политическим давлением на Москву, в них нет ни логики, ни фактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Радио России".Ранее агентство Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его, сообщив, что обстоятельства произошедшего расследуются.Захарова отметила, что информационная кампания стала для Запада способом ведения борьбы "в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать", поэтому в отношении России и применяется подход информационно-политического давления.Как отметила Захарова, обострение в западных СМИ связано с проведением Олимпиады в Китае. По ее словам, так бывает, когда Олимпийские игры проходят "не в тех странах", которые одобряет Запад.По словам Захаровой, демократия "подвергается сейчас колоссальному испытанию". "Ее основы в виде свободы СМИ, достоверных фактов и критического мышления – это все подрывается, и людям предлагается глобальная мифологизированная страшная ложь", – добавила она.Захарова также не исключила, что медиаспекуляции могут быть дымовой завесой для возможных провокаций со стороны Запада.
https://ru.sputnik.md/20220205/peskov-oshibochnaya-publikatsiya-bloomberg-48622689.html
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россия, мид рф, мария захарова
МИД РФ – о кампании западных СМИ по Украине: логики и фактов нет
18:48 05.02.2022 (обновлено: 18:54 05.02.2022) Подписаться на
Мария Захарова охарактеризовала сообщения западных СМИ о "готовящемся вторжении" России на Украину как информационно-политическое давление на Москву.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину, являются информационно-политическим давлением на Москву, в них нет ни логики, ни фактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Радио России".
Ранее агентство Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его, сообщив, что обстоятельства произошедшего расследуются.
Захарова отметила, что информационная кампания стала для Запада способом ведения борьбы "в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать", поэтому в отношении России и применяется подход информационно-политического давления.
"Сейчас это стало уже такой мировой кампанией в отношении нашей страны под лозунгом якобы российской готовящейся "агрессии" в отношении Украины. Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред", – сказала Захарова.
Как отметила Захарова, обострение в западных СМИ связано с проведением Олимпиады в Китае. По ее словам, так бывает, когда Олимпийские игры проходят "не в тех странах", которые одобряет Запад.
"Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима", – заявила официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, демократия "подвергается сейчас колоссальному испытанию". "Ее основы в виде свободы СМИ, достоверных фактов и критического мышления – это все подрывается, и людям предлагается глобальная мифологизированная страшная ложь", – добавила она.
Захарова также не исключила, что медиаспекуляции могут быть дымовой завесой для возможных провокаций со стороны Запада.