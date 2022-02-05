https://ru.sputnik.md/20220205/minzdrav-covid-19-moldova-48622056.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем 5 февраля подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19

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статистика

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коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 24 случая "импорта" инфекции: девять – из России, пять – из Румынии, два – из Германии, по одному – из Испании, Италии, Турции, Канады и Египта.За минувшие сутки проведено 13 908 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 464 234.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 237 случаев инфицирования: 52 – у врачей, 104 – у медсестер, 81 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3096 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек).В то же время за сутки выздоровели 4784 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 402 597.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 755.

https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболеваемость, в молдове