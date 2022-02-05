Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220205/minzdrav-covid-19-moldova-48622056.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем 5 февраля подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19
2022-02-05T10:33+0200
2022-02-05T10:34+0200
статистика
заболеваемость
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1b/43267810_0:234:3073:1962_1920x0_80_0_0_76b4d597251d6d04c7e18fcb3e73ab67.jpg
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 24 случая "импорта" инфекции: девять – из России, пять – из Румынии, два – из Германии, по одному – из Испании, Италии, Турции, Канады и Египта.За минувшие сутки проведено 13 908 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 464 234.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 237 случаев инфицирования: 52 – у врачей, 104 – у медсестер, 81 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3096 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек).В то же время за сутки выздоровели 4784 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 402 597.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 755.
https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1b/43267810_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_477765e021ba67893075e818e473b07f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
статистика, заболеваемость, в молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

10:33 05.02.2022 (обновлено: 10:34 05.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausCentrul de Medicină Legală
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
В том числе зарегистрировано 24 случая "импорта" инфекции: девять – из России, пять – из Румынии, два – из Германии, по одному – из Испании, Италии, Турции, Канады и Египта.
За минувшие сутки проведено 13 908 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 464 234.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 237 случаев инфицирования: 52 – у врачей, 104 – у медсестер, 81 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 3096 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек).
Школьник за партой - Sputnik Молдова, 1920, 05.02.2022
Коронавирус
Почему школы открываются, хотя в Молдове – пик заболеваемости COVID-19
07:30
В то же время за сутки выздоровели 4784 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 402 597.
Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 755.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский