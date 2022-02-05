https://ru.sputnik.md/20220205/minzdrav-covid-19-moldova-48622056.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем 5 февраля подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19
2022-02-05T10:33+0200
2022-02-05T10:33+0200
2022-02-05T10:34+0200
статистика
заболеваемость
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 24 случая "импорта" инфекции: девять – из России, пять – из Румынии, два – из Германии, по одному – из Испании, Италии, Турции, Канады и Египта.За минувшие сутки проведено 13 908 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 464 234.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 237 случаев инфицирования: 52 – у врачей, 104 – у медсестер, 81 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3096 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек).В то же время за сутки выздоровели 4784 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 402 597.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 755.
https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html
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статистика, заболеваемость, в молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
10:33 05.02.2022 (обновлено: 10:34 05.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 3927 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
В том числе зарегистрировано 24 случая "импорта" инфекции: девять – из России, пять – из Румынии, два – из Германии, по одному – из Испании, Италии, Турции, Канады и Египта.
За минувшие сутки проведено 13 908 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 464 234.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 237 случаев инфицирования: 52 – у врачей, 104 – у медсестер, 81 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 3096 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек).
В то же время за сутки выздоровели 4784 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 402 597.
Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 755.