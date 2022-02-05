https://ru.sputnik.md/20220205/mir-za-sutki-otmenennyy-match-oshibochnaya-publikatsiya-i-covid-na-olimpiade-48619690.html

Мир за сутки: отмененный матч, ошибочная публикация и COVID на Олимпиаде

Мир за сутки: отмененный матч, ошибочная публикация и COVID на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине был отменен товарищеский матч между сборными России и Латвии по хоккею.

2022-02-05T08:44+0200

2022-02-05T08:44+0200

2022-02-05T11:37+0200

в мире

олимпиада

зимняя олимпиада

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. На Олимпиаде в Пекине был отменен товарищеский матч между сборными России и Латвии по хоккею, сообщает РИА Новости.Контрольный матч двух сборных должен был пройти накануне старта хоккейного турнира Олимпиады. Ранее по прилету в латвийской команде выявили 7 зараженных коронавирусом.Вместо контрольного матча сборная России проводит тренировку, в которой не участвует вратарь Дмитрий Шугаев, который сдал сомнительный тест на коронавирус в аэропорту. Последующие его тесты оказались отрицательными.На Олимпиаде обнаружено 45 случаев заражения коронавирусом за суткиСреди лиц, прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекин, за последние сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оргкомитет соревнований.Всего в Китай на Игры 4 февраля прибыли 287 человек. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 26 случаев заражения, при этом 20 из них – среди спортсменов и членов команд.Также за сутки положительные результаты тестов получили 19 человек, которые уже находятся в "пузыре". Пять из них – спортсмены и представители команд, 14 – лица, задействованные в проведении Олимпиады.Ранее стало известно о том, что представитель олимпийской команды Молдовы биатлонист Максим Макаров сдал положительный тест на коронавирус. Теперь молдавская сборная не сможет участвовать в запланированной на субботу смешанной эстафете 4х6 километров.Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении на УкраинуАгентство Блумберг выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его."Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (0.00 по московскому времени. — Ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке", – заявило агентство.Оно подчеркнуло, что расследует обстоятельства этого инцидента.Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" – нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине – действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 390 миллионов.На утро 5 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 390 673 177. Из них 5 724 794 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (76 354 040). Следом идут Индия (41 952 712) и Бразилия (26 326 454).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (17 810 151), Франция (20 517 059), Россия (12 257 664), Турция (12 051 852), Италия (11 449 601), Испания (10 199 716) и Германия (10 779 487).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 408 776 случаев заражения, в Румынии – 2 356 792.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 460 307. В пятницу профильное министерство сообщило о 5212 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 734, выздоровели 397 813 человек.

https://ru.sputnik.md/20220204/sbornaya-moldovy-prinyala-uchastie-otkrytii-olimpiady-pekin-48601704.html

https://ru.sputnik.md/20220204/u-odnogo-iz-moldavskikh-biatlonistov-v-pekine-obnaruzhen-covid-19-48617204.html

https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html

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