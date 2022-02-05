https://ru.sputnik.md/20220205/moldovagaz-otchitalsya-o-kachestve-gaza-v-gazoprovody-ne-dobavlyaetsya-vozdukh-48624515.html

"Молдовагаз" отчитался о качестве газа: в газопроводы не добавляется воздух

"Молдовагаз" отчитался о качестве газа: в газопроводы не добавляется воздух

АО "Молдовагаз" заверяет потребителей, что в газопроводы не добавляется воздух.

2022-02-05T13:14+0200

2022-02-05T13:14+0200

2022-02-05T13:16+0200

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. АО "Молдовагаз" заверяет потребителей, что в газопроводы не добавляется ничего, кроме одорантов для придания характерного запаха в максимальном соотношении 16 граммов на 1000 кубометров, а качество газа, поступающего в молдавскую транспортную сеть, контролируется в режиме реального времени на газоизмерительных станциях."Cо всей ответственностью и недвусмысленностью" АО "Молдовагаз" заявляет, что в газопроводы не добавляется воздух, так как смесь газа и воздуха взрывоопасна с сильными разрушительными последствиями.АО "Молдовагаз" заверяет, что весь импортируемый газ проверяется на газоизмерительных станциях, а само предприятие не располагает оборудованием по смешиванию природного газа, за исключением установок по его одоризации.По мнению многих людей, рассказывают в "Молдовагазе", повышенное потребление природного газа объясняется его низким качеством.Как утверждают на предприятии, чаще всего причина недовольства со стороны потребителя качеством горения природного газа связана с загрязнением в горелках кухонного оборудования, а также автономных систем отопления, а ответственность за их состояние и техническое обслуживание лежит на самом потребителе.Как проверяют газОбъем и качество импортируемого природного газа на начальном этапе проверяется на пунктах входа в страну на приграничных газоизмерительных станциях в Алексеевке, Гребениках и Орловке (Украина), а также в Каушанах (Молдова) в постоянном режиме.Проверка результатов самого оборудования осуществляется еженедельно, а прозрачность приемки-передачи объемов природного газа на приграничных газоизмерительных станциях обеспечивается участием представителей таможенных органов Республики Молдова и Украины в процессе проверки и подписания ежемесячных актов по объемам газа, которые пересекли государственную границу Молдовы и Украины.АО "Молдовагаз" также регулярно рассматривает обращения и петиции со стороны потребителей из разных регионов Республики Молдова, в которых звучат обвинения в несоблюдении параметров качества при поставках природного газа, установленные в действующих нормативных документах, или же что газ якобы смешивается с воздухом.При рассмотрении таких петиций АО "Молдовагаз" несет все организационные расходы (командировки, забор проб и проведение лабораторного анализа) для контроля качества газа на месте у лица, отправившего петицию."В каждом случае было установлено, что физико-химические параметры природного газа, поставляемого потребителям, в полной степени соответствуют требованиям нормативных документов", – уверяют в газотранспортной компании.

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