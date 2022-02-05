https://ru.sputnik.md/20220205/muzey-igry-prestolov-48584004.html

Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии

Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии

Одна из киностудий, где когда-то проходили съемки "Игры престолов" стала музеем популярного сериала.

2022-02-05T09:54+0200

2022-02-05T09:54+0200

2022-02-05T11:33+0200

фото

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/04/48584011_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a58a950a6e328c74561e5aa93c6cc93a.jpg

В экспозиции музея, в который была переделана студия Linen Mill Studios в городе Банбридже в Северной Ирландии, представлены костюмы героев, реальные декорации, в которых снимался сериал "Игры престолов", элементы грима и фигуры персонажей. Самые интересные экспонаты музея – в фотоленте Sputnik.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото