Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии
09:54 05.02.2022 (обновлено: 11:33 05.02.2022)
Одна из киностудий, где когда-то проходили съемки "Игры престолов", стала музеем популярного сериала.
В экспозиции музея, в который была переделана студия Linen Mill Studios в городе Банбридже в Северной Ирландии, представлены костюмы героев, реальные декорации, в которых снимался сериал "Игры престолов", элементы грима и фигуры персонажей. Самые интересные экспонаты музея – в фотоленте Sputnik.
Голова "белого ходока".
Костюмы персонажей и карта Вестероса.
Костюм Дейнерис Таргариен.
Фигура великана Вун-Вуна.
Чертежи декораций сериала "Игра престолов".
Декорации комнаты Брана Старка.
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Актер Йен Битти, исполнивший в сериале роль Мерина Трэнта, и череп дракона.
Актер Йен Битти, исполнивший в сериале роль Мерина Трэнта, и череп дракона.
Нед Старк и его мечи.
Герои сериала и их костюмы.
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Куклы, изображающие погибших персонажей сериала – Серсею и Джейме Ланистеров.
Куклы, изображающие погибших персонажей сериала – Серсею и Джейме Ланистеров.
Фигуры персонажей у железного трона.
Декорации сериала "Игра престолов".