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Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
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Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии
Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии
Одна из киностудий, где когда-то проходили съемки "Игры престолов" стала музеем популярного сериала.
2022-02-05T09:54+0200
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фото
фото
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В экспозиции музея, в который была переделана студия Linen Mill Studios в городе Банбридже в Северной Ирландии, представлены костюмы героев, реальные декорации, в которых снимался сериал "Игры престолов", элементы грима и фигуры персонажей. Самые интересные экспонаты музея – в фотоленте Sputnik.
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фото, фото

Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии

09:54 05.02.2022 (обновлено: 11:33 05.02.2022)
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Одна из киностудий, где когда-то проходили съемки "Игры престолов", стала музеем популярного сериала.
В экспозиции музея, в который была переделана студия Linen Mill Studios в городе Банбридже в Северной Ирландии, представлены костюмы героев, реальные декорации, в которых снимался сериал "Игры престолов", элементы грима и фигуры персонажей. Самые интересные экспонаты музея – в фотоленте Sputnik.
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Голова "белого ходока".

Голова &quot;белого ходока&quot;. - Sputnik Молдова
1/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Голова "белого ходока".

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Костюмы персонажей и карта Вестероса.

Костюмы персонажей и карта Вестероса. - Sputnik Молдова
2/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Костюмы персонажей и карта Вестероса.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Костюм Дейнерис Таргариен.

Костюм Дейнерис Таргариен. - Sputnik Молдова
3/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Костюм Дейнерис Таргариен.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Фигура великана Вун-Вуна.

Фигура великана Вун-Вуна. - Sputnik Молдова
4/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Фигура великана Вун-Вуна.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Чертежи декораций сериала "Игра престолов".

Чертежи декораций сериала &quot;Игра престолов&quot;. - Sputnik Молдова
5/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Чертежи декораций сериала "Игра престолов".

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Декорации комнаты Брана Старка.

Декорации комнаты Брана Старка. - Sputnik Молдова
6/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Декорации комнаты Брана Старка.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Актер Йен Битти, исполнивший в сериале роль Мерина Трэнта, и череп дракона.

Актер Йен Битти, исполнивший в сериале роль Мерина Трэнта, и череп дракона. - Sputnik Молдова
7/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Актер Йен Битти, исполнивший в сериале роль Мерина Трэнта, и череп дракона.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Нед Старк и его мечи.

Нед Старк и его мечи. - Sputnik Молдова
8/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Нед Старк и его мечи.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Герои сериала и их костюмы.

Герои сериала и их костюмы. - Sputnik Молдова
9/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Герои сериала и их костюмы.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Куклы, изображающие погибших персонажей сериала – Серсею и Джейме Ланистеров.

Куклы, изображающие погибших персонажей сериала – Серсею и Джейме Ланистеров. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Куклы, изображающие погибших персонажей сериала – Серсею и Джейме Ланистеров.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Фигуры персонажей у железного трона.

Фигуры персонажей у железного трона. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Фигуры персонажей у железного трона.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Декорации сериала "Игра престолов".

Декорации сериала &quot;Игра престолов&quot;. - Sputnik Молдова
12/12
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Декорации сериала "Игра престолов".

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