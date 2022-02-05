https://ru.sputnik.md/20220205/olimpiada-pekin-pervye-komplekty-nagrad-48631656.html

На Олимпиаде в Пекине разыграны первые комплекты наград

На Олимпиаде в Пекине разыграны первые комплекты наград

Кто лидирует в медальном зачете Олимпиады в Пекине-2022 по итогам нового дня соревнований.

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олимпиада в пекине-2022

олимпиада

зимняя олимпиада

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. На Играх в Пекине разыграны первые медали. Российские спортсмены выиграли две награды в первый медальный день зимней Олимпиады.В активе сборной России по одной серебряной и бронзовой медали.Первую награду принесла лыжница Наталья Непряева, занявшая второе место в скиатлоне. Бронзу выиграли биатлонисты в смешанной эстафете. В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.Напомним, в данной эстафете не смогла принять участие команда сборной Молдовы. Накануне у биатлониста Максима Макарова оказался положительным тест на COVID-19. На следующей неделе биатлонисты от Молдовы примут участие в индивидуальных гонках.В неофициальном медальном зачете по итогам первого дня соревнований лидируют норвежцы, которые взяли две золотые медали – в смешанной эстафете по биатлону и в лыжных гонках. Вторыми идут словенцы — по одной золотой и бронзовой медали, третье место делят команды Нидерландов, Швеции и Китая (по одной золотой медали). Россияне пока делят седьмое место с командой Канады.

https://ru.sputnik.md/20220204/u-odnogo-iz-moldavskikh-biatlonistov-v-pekine-obnaruzhen-covid-19-48617204.html

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