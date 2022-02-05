https://ru.sputnik.md/20220205/peskov-oshibochnaya-publikatsiya-bloomberg-48622689.html

Песков: ошибочная публикация Bloomberg – иллюстрация напряженности

Песков: ошибочная публикация Bloomberg – иллюстрация напряженности

Ошибочная публикация Bloomberg о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

2022-02-05T11:05+0200

2022-02-05T11:05+0200

2022-02-05T11:31+0200

в мире

ошибка

публикация

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Ошибочная публикация Bloomberg о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, она показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его, сообщив, что обстоятельства произошедшего расследуются.По мнению пресс-секретаря президента РФ, ошибочная публикация такого серьезного информагентства – это иллюстрация того, к чему может привести нагнетание атмосферы "чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе". "И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", – отметил Песков."А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг, <...> можно даже говорить не "фейк-ньюс", а "Блумберг-ньюс", что будет иметь под собой основания", – добавил собеседник информагентства.Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" – нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине – действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ru.sputnik.md/20220204/nato-naraschivaet-svoe-prisutstvie-v-rumynii-48554705.html

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в мире, ошибка, публикация, дмитрий песков