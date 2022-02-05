https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html
Почему школы открываются, хотя в Молдове - пик заболеваемости COVID-19
Почему школы открываются, хотя в Молдове - пик заболеваемости COVID-19
Кишиневский градоначальник объяснил, почему дети должны вернуться в школу несмотря на высокую заболеваемость COVID-19.
2022-02-05T07:30+0200
2022-02-05T07:30+0200
2022-02-05T07:30+0200
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ученики
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КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. В Кишиневе до сих пор наблюдается большое количество новых случае COVID-19 ежедневно, однако среди детей этот показатель пошел на снижение. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. Градоначальник уточнил, что решение вернуть всех детей в школу с 7 февраля было принято на совместном заседании Комиссии общественного здоровья и чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева. "Я не принимал это решение по своей прихоти, но я выдвинул такое предложение на заседании двух комиссий. Там много врачей, все директора медицинских учреждений Кишинева, и мы поговорили абсолютно со всеми, каждый из них изложил свою позицию", - заявил Чебан.Он подчеркнул, что не считал нужным, чтобы дети оставались дома последние две недели.Напомним, в четверг Чебан объявил, что школьники смогут вернуться за парты начиная с 7 февраля. Практически сразу же и Министерство образования и исследований объявило, что все ученики могут вернуться в школу в понедельник.Школьники учились дистанционно с 24 января.
https://ru.sputnik.md/20220203/kak-budut-uchitsya-deti-moldova-48566578.html
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в молдове, молдова, школа, ученики
Почему школы открываются, хотя в Молдове - пик заболеваемости COVID-19
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Кишиневский градоначальник объяснил, почему дети должны вернуться в школу, несмотря на высокую в стране статистику заболеваемости COVID-19.
КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. В Кишиневе до сих пор наблюдается большое количество новых случае COVID-19 ежедневно, однако среди детей этот показатель пошел на снижение. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
"У нас нет серьезных или чрезвычайно серьезных случаев среди детей. Мы провели анализ по сегментам и возрастным группам, и все же наиболее пострадавшие дети самого младшего возраста. Поэтому мы вместе решили, что дети должны вернуться в школу с их физическим присутствием", - отметил Чебан.
Градоначальник уточнил, что решение вернуть всех детей в школу с 7 февраля было принято на совместном заседании Комиссии общественного здоровья и чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева.
"Я не принимал это решение по своей прихоти, но я выдвинул такое предложение на заседании двух комиссий. Там много врачей, все директора медицинских учреждений Кишинева, и мы поговорили абсолютно со всеми, каждый из них изложил свою позицию", - заявил Чебан.
Он подчеркнул, что не считал нужным, чтобы дети оставались дома последние две недели.
Напомним, в четверг Чебан объявил, что школьники смогут вернуться за парты начиная с 7 февраля. Практически сразу же и Министерство образования и исследований объявило, что все ученики могут вернуться в школу в понедельник.
Школьники учились дистанционно с 24 января.