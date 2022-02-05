https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html

Почему школы открываются, хотя в Молдове - пик заболеваемости COVID-19

Почему школы открываются, хотя в Молдове - пик заболеваемости COVID-19

Кишиневский градоначальник объяснил, почему дети должны вернуться в школу несмотря на высокую заболеваемость COVID-19.

2022-02-05T07:30+0200

2022-02-05T07:30+0200

2022-02-05T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. В Кишиневе до сих пор наблюдается большое количество новых случае COVID-19 ежедневно, однако среди детей этот показатель пошел на снижение. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. Градоначальник уточнил, что решение вернуть всех детей в школу с 7 февраля было принято на совместном заседании Комиссии общественного здоровья и чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева. "Я не принимал это решение по своей прихоти, но я выдвинул такое предложение на заседании двух комиссий. Там много врачей, все директора медицинских учреждений Кишинева, и мы поговорили абсолютно со всеми, каждый из них изложил свою позицию", - заявил Чебан.Он подчеркнул, что не считал нужным, чтобы дети оставались дома последние две недели.Напомним, в четверг Чебан объявил, что школьники смогут вернуться за парты начиная с 7 февраля. Практически сразу же и Министерство образования и исследований объявило, что все ученики могут вернуться в школу в понедельник.Школьники учились дистанционно с 24 января.

https://ru.sputnik.md/20220203/kak-budut-uchitsya-deti-moldova-48566578.html

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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в молдове, молдова, школа, ученики