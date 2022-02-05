https://ru.sputnik.md/20220205/pogodnye-rekordy-moldovy-5-fevralya-48618431.html
Погодные рекорды Молдовы 5 февраля
Погодные рекорды Молдовы 5 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-05T00:01+0200
2022-02-05T00:01+0200
2022-02-05T00:01+0200
рекорды
погода
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Самое теплое 5 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать девять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1993 году воздух прогрелся до +13,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум 5 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –25,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 39,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211226/benzin-zima-sovet-avtoekspert-47540463.html
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рекорды, погода
Погодные рекорды Молдовы 5 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Самое теплое 5 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать девять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1993 году воздух прогрелся до +13,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 5 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –25,6 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 39,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.