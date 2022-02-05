https://ru.sputnik.md/20220205/pogodnye-rekordy-moldovy-5-fevralya-48618431.html

Погодные рекорды Молдовы 5 февраля

Погодные рекорды Молдовы 5 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

2022-02-05T00:01+0200

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рекорды

погода

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Самое теплое 5 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать девять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1993 году воздух прогрелся до +13,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум 5 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1954 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –25,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 39,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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