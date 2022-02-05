https://ru.sputnik.md/20220205/politseyskie-izbienie-zaderzhannykh-soroky-48622828.html

Полицейских обвиняют в избиении задержанных в Сороках – МВД проводит проверку

Полицейских обвиняют в избиении задержанных в Сороках – МВД проводит проверку

В молдавских СМИ появилось видео, на котором полицейские в Сороках избивают задержанных.

2022-02-05T11:35+0200

2022-02-05T11:35+0200

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полиция

сороки

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы проводит внутреннее расследование по факту применения силы сотрудниками полиции города Сороки по отношению к двум доставленным в полицию гражданам. По данному случаю также уже открыто уголовное дело.О проверке в Генинспекторате сообщили после того, как в СМИ появилось видео того, как экипаж полиции применяет силу по отношению к доставленным в отделение людям.Полиция Молдовы в официальном сообщении представила детали случившегося. По их версии, вечером 31 января двое граждан позвонили в службу 112 и сообщили о нападении на них группы лиц на одной из АЗС вблизи Сорок.К моменту прибытия экипажа полиции на место, конфликт был исчерпан, а двое предполагаемых потерпевших попросили полицейских отвезти их домой.Вместо дома, полицейские привезли их в отделение полиции для документирования. По приезду между полицейскими и задержанными возник конфликт.В этот момент один из доставленных в полицию граждан снова позвонил в 112 и сообщил, что на него снова напали, на этот раз сотрудники полиции.По информации СМИ, у одного из пострадавших – перелом двух ребер.В полиции уверяют, что если вина сотрудников МВД будет доказана, те понесут ответственность в соответствии с законом.

https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-turkompanii-kishinev-dvoe-zaderzhannykh-48515887.html

сороки

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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полиция, сороки, в молдове, молдова