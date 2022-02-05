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Полицейских обвиняют в избиении задержанных в Сороках – МВД проводит проверку
Полицейских обвиняют в избиении задержанных в Сороках – МВД проводит проверку
В молдавских СМИ появилось видео, на котором полицейские в Сороках избивают задержанных.
2022-02-05T11:35+0200
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полиция
сороки
в молдове
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы проводит внутреннее расследование по факту применения силы сотрудниками полиции города Сороки по отношению к двум доставленным в полицию гражданам. По данному случаю также уже открыто уголовное дело.О проверке в Генинспекторате сообщили после того, как в СМИ появилось видео того, как экипаж полиции применяет силу по отношению к доставленным в отделение людям.Полиция Молдовы в официальном сообщении представила детали случившегося. По их версии, вечером 31 января двое граждан позвонили в службу 112 и сообщили о нападении на них группы лиц на одной из АЗС вблизи Сорок.К моменту прибытия экипажа полиции на место, конфликт был исчерпан, а двое предполагаемых потерпевших попросили полицейских отвезти их домой.Вместо дома, полицейские привезли их в отделение полиции для документирования. По приезду между полицейскими и задержанными возник конфликт.В этот момент один из доставленных в полицию граждан снова позвонил в 112 и сообщил, что на него снова напали, на этот раз сотрудники полиции.По информации СМИ, у одного из пострадавших – перелом двух ребер.В полиции уверяют, что если вина сотрудников МВД будет доказана, те понесут ответственность в соответствии с законом.
https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-turkompanii-kishinev-dvoe-zaderzhannykh-48515887.html
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Евгений Чебан
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полиция, сороки, в молдове, молдова

Полицейских обвиняют в избиении задержанных в Сороках – МВД проводит проверку

11:35 05.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В молдавских СМИ появилось видео, на котором видно, как полицейские в Сороках избивают задержанных.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы проводит внутреннее расследование по факту применения силы сотрудниками полиции города Сороки по отношению к двум доставленным в полицию гражданам. По данному случаю также уже открыто уголовное дело.
О проверке в Генинспекторате сообщили после того, как в СМИ появилось видео того, как экипаж полиции применяет силу по отношению к доставленным в отделение людям.
Полиция Молдовы в официальном сообщении представила детали случившегося. По их версии, вечером 31 января двое граждан позвонили в службу 112 и сообщили о нападении на них группы лиц на одной из АЗС вблизи Сорок.
К моменту прибытия экипажа полиции на место, конфликт был исчерпан, а двое предполагаемых потерпевших попросили полицейских отвезти их домой.
Вместо дома, полицейские привезли их в отделение полиции для документирования. По приезду между полицейскими и задержанными возник конфликт.
В этот момент один из доставленных в полицию граждан снова позвонил в 112 и сообщил, что на него снова напали, на этот раз сотрудники полиции.
Poliția - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
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По информации СМИ, у одного из пострадавших – перелом двух ребер.
В полиции уверяют, что если вина сотрудников МВД будет доказана, те понесут ответственность в соответствии с законом.
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