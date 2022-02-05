https://ru.sputnik.md/20220205/politsiya-nochnoy-klub-kishinev-covid-ogranicheniya-48625838.html

Полиция накрыла еще один ночной клуб Кишинева, нарушающий COVID-ограничения

Полиция накрыла еще один ночной клуб Кишинева, нарушающий COVID-ограничения

Минувшей ночью полиция продолжила свои действия по проверке соблюдения противоэпидемиологических ограничений.

2022-02-05T14:21+0200

2022-02-05T14:21+0200

2022-02-05T14:28+0200

полиция

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молдова

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Полиция республики Молдова проверила более 85 развлекательных заведений и заведений общепита на предмет соблюдения анти-COVID ограничений. В результате проверок было выявлено три случая нарушения правил, утвержденных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения (НЧКОЗ).В Генинспекторате полиции сообщили, что отряды выезжали в секторы муниципия Кишинев, а также в районы республики, где с 22.00 до 2.30 осуществляли контроль за соблюдением мер профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.В рамках проверок полиция обнаружила бар в центре столицы, работавший после 22.00. Администрация закрыла двери заведения, что заблокировало правоохранителям доступ. После переговоров с владельцами заведения вход был разблокирован, а внутри помещения находились десятки человек.Полиция также выразила благодарность гражданам и экономическим агентам, соблюдающим положения НЧКОЗ для предотвращения распространения COVID-19.С 19 января вступили в силу новые ограничения, введенные НЧКОЗ. Комиссия приняла решение, что рестораны сократят время работы до 22.00. Кроме того, заведения общественного питания будут организовывать свою деятельность с использованием не более 50% существующего количества мест в закрытых помещениях, с обязательным наличием у всех клиентов сертификатов COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220204/genprokuratura-prokurory-ne-uchastvovali-skandalnoy-vecherinke-klube-48614988.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

полиция, ограничения, в молдове, молдова