Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220205/protest-kishineve-pered-parlamentom-48627063.html
Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка
Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка
Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства на протест против роста цен и тарифов в Молдове
2022-02-05T14:53+0200
2022-02-05T15:10+0200
протест
парламент
правительство
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f4f10f92f8f34e17d6448463cde633c.jpg
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства под лозунгом "Стоп энергомор", чтобы выразить свой протест против роста цен и тарифов в Молдове.В конце короткого митинга протестующие выложили кучу кизяка перед зданием законодательного органа. На ступенях у входа в здание правительства участники манифестации постелили транспаранты с предвыборными обещаниями правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).Напомним, что несколько дней назад десятки пенсионеров пришли к администрации президента, чтобы выразить протест против повышения цен на товары и услуги. Они попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с главой государства Майей Санду.В конце акции протестующие объявили, что будут и дальше проводить протесты, собираться на которые будет все больше людей.
https://ru.sputnik.md/20220131/stanut-li-ulichnye-aktsii-nachalom-novogo-protestnogo-dvizheniya-v-moldove-48468674.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851993_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efcba414b5c65c9bd96045ece94b0198.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
протест, парламент, правительство, в молдове, молдова

Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка

14:53 05.02.2022 (обновлено: 15:10 05.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Olga Mînzat - Sputnik Молдова
Ольга Мынзат
Все материалы
Акция протеста прошла в субботу перед зданиями парламента и правительства Молдовы.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства под лозунгом "Стоп энергомор", чтобы выразить свой протест против роста цен и тарифов в Молдове.
В конце короткого митинга протестующие выложили кучу кизяка перед зданием законодательного органа.
На ступенях у входа в здание правительства участники манифестации постелили транспаранты с предвыборными обещаниями правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).
Напомним, что несколько дней назад десятки пенсионеров пришли к администрации президента, чтобы выразить протест против повышения цен на товары и услуги. Они попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с главой государства Майей Санду.
Протест у здания администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
Общество
Станут ли уличные акции началом нового протестного движения в Молдове
31 января, 19:02
В конце акции протестующие объявили, что будут и дальше проводить протесты, собираться на которые будет все больше людей.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский