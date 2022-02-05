https://ru.sputnik.md/20220205/protest-kishineve-pered-parlamentom-48627063.html
Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка
Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка
Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства на протест против роста цен и тарифов в Молдове
2022-02-05T14:53+0200
2022-02-05T14:53+0200
2022-02-05T15:10+0200
протест
парламент
правительство
общество
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства под лозунгом "Стоп энергомор", чтобы выразить свой протест против роста цен и тарифов в Молдове.В конце короткого митинга протестующие выложили кучу кизяка перед зданием законодательного органа. На ступенях у входа в здание правительства участники манифестации постелили транспаранты с предвыборными обещаниями правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).Напомним, что несколько дней назад десятки пенсионеров пришли к администрации президента, чтобы выразить протест против повышения цен на товары и услуги. Они попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с главой государства Майей Санду.В конце акции протестующие объявили, что будут и дальше проводить протесты, собираться на которые будет все больше людей.
https://ru.sputnik.md/20220131/stanut-li-ulichnye-aktsii-nachalom-novogo-protestnogo-dvizheniya-v-moldove-48468674.html
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Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
протест, парламент, правительство, в молдове, молдова
Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка
14:53 05.02.2022 (обновлено: 15:10 05.02.2022) Подписаться на
Акция протеста прошла в субботу перед зданиями парламента и правительства Молдовы.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства под лозунгом "Стоп энергомор", чтобы выразить свой протест против роста цен и тарифов в Молдове.
В конце короткого митинга протестующие выложили кучу кизяка перед зданием законодательного органа.
На ступенях у входа в здание правительства участники манифестации постелили транспаранты с предвыборными обещаниями правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).
Напомним, что несколько дней назад десятки пенсионеров пришли к администрации президента, чтобы выразить протест против повышения цен на товары и услуги. Они попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с главой государства Майей Санду.
В конце акции протестующие объявили, что будут и дальше проводить протесты, собираться на которые будет все больше людей.