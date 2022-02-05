https://ru.sputnik.md/20220205/protest-kishineve-pered-parlamentom-48627063.html

Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка

Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка

Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства на протест против роста цен и тарифов в Молдове

2022-02-05T14:53+0200

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протест

парламент

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Несколько сотен человек пришли в субботу к зданиям парламента и правительства под лозунгом "Стоп энергомор", чтобы выразить свой протест против роста цен и тарифов в Молдове.В конце короткого митинга протестующие выложили кучу кизяка перед зданием законодательного органа. На ступенях у входа в здание правительства участники манифестации постелили транспаранты с предвыборными обещаниями правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).Напомним, что несколько дней назад десятки пенсионеров пришли к администрации президента, чтобы выразить протест против повышения цен на товары и услуги. Они попытались прорваться в здание, чтобы поговорить с главой государства Майей Санду.В конце акции протестующие объявили, что будут и дальше проводить протесты, собираться на которые будет все больше людей.

https://ru.sputnik.md/20220131/stanut-li-ulichnye-aktsii-nachalom-novogo-protestnogo-dvizheniya-v-moldove-48468674.html

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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протест, парламент, правительство, в молдове, молдова