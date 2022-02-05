https://ru.sputnik.md/20220205/rossia-izolyatsiya-kontaktiroval-bolnymi-covid-19-48629257.html
В России отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19
В России отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19
Изоляция для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией, отменяется в России.
2022-02-05T16:56+0200
2022-02-05T16:56+0200
2022-02-05T17:08+0200
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Изоляция для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией, отменяется в России. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.Ранее Роспотребнадзором предписывалось лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней.Новое постановление вступает в силу в воскресенье.Также изоляция из-за контакта с заразившимся коронавирусом будет отменена после 6 февраля для всех, кто на ней находится в данный момент."Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля 2022 года изоляция для вас отменяется", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.Многие страны в последнее время объявили о сокращении длительности карантина, связанного с COVID-19. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут вовсе не изолироваться. Всем остальным в случае контакта с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.
https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html
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роспотребнадзор, россия
В России отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19
16:56 05.02.2022 (обновлено: 17:08 05.02.2022) Подписаться на
В России людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik
. Изоляция для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией, отменяется в России. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости
.
Ранее Роспотребнадзором предписывалось лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней.
Новое постановление вступает в силу в воскресенье.
Также изоляция из-за контакта с заразившимся коронавирусом будет отменена после 6 февраля для всех, кто на ней находится в данный момент.
"Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля 2022 года изоляция для вас отменяется", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Многие страны в последнее время объявили о сокращении длительности карантина, связанного с COVID-19. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут вовсе не изолироваться. Всем остальным в случае контакта с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.