https://ru.sputnik.md/20220205/rossia-izolyatsiya-kontaktiroval-bolnymi-covid-19-48629257.html

В России отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19

В России отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19

Изоляция для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией, отменяется в России.

2022-02-05T16:56+0200

2022-02-05T16:56+0200

2022-02-05T17:08+0200

коронавирус

роспотребнадзор

россия

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Изоляция для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией, отменяется в России. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.Ранее Роспотребнадзором предписывалось лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней.Новое постановление вступает в силу в воскресенье.Также изоляция из-за контакта с заразившимся коронавирусом будет отменена после 6 февраля для всех, кто на ней находится в данный момент."Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля 2022 года изоляция для вас отменяется", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.Многие страны в последнее время объявили о сокращении длительности карантина, связанного с COVID-19. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут вовсе не изолироваться. Всем остальным в случае контакта с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.

https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html

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