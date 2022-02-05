https://ru.sputnik.md/20220205/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teploe-vremya-sokhranitsya-vykhodnye-48618161.html
Самый точный прогноз погоды: теплое время сохранится и выходные
Самый точный прогноз погоды: теплое время сохранится и выходные
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-02-05T07:00+0200
2022-02-05T07:00+0200
2022-02-05T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.Ветер будет дуть юго-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от -1 до -16.Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 февраля: днем – от +5 до +7 , ночью – от –2 до –4.В последующие дни начнет теплеть еще интенсивнее: до +10 воздух прогреется уже к 9 февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.В этот день издавна существовали погодные приметы. Если птицы нахохлились, жди ненастной погоды; если смотрят на юг, идет потепление. Считалось, что трущийся об ноги кот предвещает оттепель, а носящийся по дому – к морозу, который пока не думает отступать.По поверью, в этот день запрещалось жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Считалось, что чем более щедрым и отзывчивым станет человек 5 февраля, тем больше удачи и достатка будет у него в текущем году.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: теплое время сохранится и выходные
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Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, четвертого февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер будет дуть юго-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от -1 до -16.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 5 февраля: днем – от +5 до +7 , ночью – от –2 до –4.
В последующие дни начнет теплеть еще интенсивнее: до +10 воздух прогреется уже к 9 февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 5 февраля почитает всех святых, просиявших в Костромской земле, из-за чего этот праздник получил название Собор Костромских святых. В народе день именуют Агафием-полухлебником в память о мученике Агафангеле и указывая на традицию проверять запасы.
В этот день издавна существовали погодные приметы. Если птицы нахохлились, жди ненастной погоды; если смотрят на юг, идет потепление. Считалось, что трущийся об ноги кот предвещает оттепель, а носящийся по дому – к морозу, который пока не думает отступать.
По поверью, в этот день запрещалось жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Считалось, что чем более щедрым и отзывчивым станет человек 5 февраля, тем больше удачи и достатка будет у него в текущем году.