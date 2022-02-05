https://ru.sputnik.md/20220205/skoro-sleduet-zhdat-esche-bolshego-povysheniya-tsen-48597821.html
Олейник: в Молдове скоро следует ждать еще большего повышения цен и тарифов
Олейник: в Молдове скоро следует ждать еще большего повышения цен и тарифов
Эксперт изучил экономическое положение Молдовы, действия нынешнего правительства и пришел к не очень оптимистическим выводам.
2022-02-05T08:00+0200
2022-02-05T08:00+0200
2022-02-05T08:00+0200
радио
цены
увеличение
газ
тарифы на электроэнергию
последствия
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Олейник: в Молдове скоро следует ждать еще большего повышения цен и тарифов
Олейник: в Молдове скоро следует ждать еще большего повышения цен и тарифов
В нынешних кризисных условиях постоянного роста цен правительство во главе с Натальей Гаврилицей должно действовать более оперативно не пускать ситуацию на самотек. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Александр Олейник. По его словам, после ожидаемого 15 увеличения тарифа на электроэнергию продукты питания первой необходимости еще больше подорожают.Однако эксперт предостерег от резкой критики правительства, уточнив, что не только Молдова, но и страны региона находятся в остром кризисе, вызванном пандемией коронавируса, а в таких условиях все общество должно сплотиться и довести борьбу с этим вызовом до конца.Эксперт прокомментировал и выделение компенсаций от правительства предприятиям, производящим товары первой необходимости, на первые 500 кубометров газа, уточнив, что эти деньги правительство наверняка берет из других источников. В частности - из фонда капитальных инвестиций, а это означает, что ряд инфраструктурных проектов в ближайшее время внедрен не будет. Напомним, что решение по повышению тарифов на электроэнергию НАРЭ примет 15 февраля. По расчетам агентства, для центральных и южных районов Молдовы тариф может вырасти до с 1,92 лея за кВт/ч (сейчас 1,51 лея). Поставщик запросил тариф в 2,92 лея.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
цены, увеличение, газ, тарифы на электроэнергию, последствия, аудио
Олейник: в Молдове скоро следует ждать еще большего повышения цен и тарифов
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Эксперт проанализировал экономическое положение Молдовы, действия нынешнего правительства и пришел к не очень оптимистическим выводам.
В нынешних кризисных условиях постоянного роста цен правительство во главе с Натальей Гаврилицей должно действовать более оперативно не пускать ситуацию на самотек. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
заявил экономический эксперт Александр Олейник.
По его словам, после ожидаемого 15 увеличения тарифа на электроэнергию продукты питания первой необходимости еще больше подорожают.
Однако эксперт предостерег от резкой критики правительства, уточнив, что не только Молдова, но и страны региона находятся в остром кризисе, вызванном пандемией коронавируса, а в таких условиях все общество должно сплотиться и довести борьбу с этим вызовом до конца.
"По газу есть какие-то движения, что касается компенсаций. Но компенсации по газу не решают проблемы остальных 50% населения, которые не пользуются голубым топливом", - добавил Олейник.
Эксперт прокомментировал и выделение компенсаций от правительства предприятиям, производящим товары первой необходимости, на первые 500 кубометров газа, уточнив, что эти деньги правительство наверняка берет из других источников. В частности - из фонда капитальных инвестиций, а это означает, что ряд инфраструктурных проектов в ближайшее время внедрен не будет.
Напомним, что решение по повышению тарифов на электроэнергию НАРЭ примет 15 февраля. По расчетам агентства, для центральных и южных районов Молдовы тариф может вырасти до с 1,92 лея за кВт/ч (сейчас 1,51 лея). Поставщик запросил тариф в 2,92 лея.