https://ru.sputnik.md/20220205/snyatie-zapret-szhiganie-shin-48628951.html

Народный адвокат – о снятии запрета на сжигание шин: экология в опасности

Народный адвокат – о снятии запрета на сжигание шин: экология в опасности

Народный защитник прав ребенка Майя Бэнэреску обеспокоена изменениями, которые разрешают сжигание использованных шин.

2022-02-05T17:31+0200

2022-02-05T17:31+0200

2022-02-05T18:59+0200

шины

народный адвокат

окружающая среда

в молдове

молдова

майя бэнэреску

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску считает, что голосование по поправке, которая разрешает высокотемпературное сжигание старых шин на фоне отсутствия исследований о влиянии этих действий на окружающую среду и на здоровье населения, преждевременно. Об этом она заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова."Мы приветствуем намерение нынешнего правительства бороться с отходами и найти возможность их уничтожения. Однако сжигание использованных шин ухудшит состояние окружающей среды в Республике Молдова. Предложенная поправка не была согласована с общественностью, также не проводилась превентивная экспертиза влияния на почву, воду и воздух, что является нарушением законодательного процесса", – пояснила Бэнэреску.В то же время народный адвокат по правам ребенка считает, что это изменение может нанести ущерб конституционному праву человека на жизнь в здоровой окружающей среде.Напомним, депутаты парламента Молдовы проголосовали в декабре в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.Отметим, что старые автомобильные шины запрещено сжигать в Республике Молдова с 2017 года, когда парламент ввел запрет, заявив, что сжигание шин вредно для окружающей среды.

https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-mozhet-razreshit-szhiganie-avtomobilnykh-shin-pri-kakikh-usloviyakh-47097815.html

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шины, народный адвокат, окружающая среда, в молдове, молдова, майя бэнэреску