https://ru.sputnik.md/20220205/snyatie-zapret-szhiganie-shin-48628951.html
Народный адвокат – о снятии запрета на сжигание шин: экология в опасности
Народный адвокат – о снятии запрета на сжигание шин: экология в опасности
Народный защитник прав ребенка Майя Бэнэреску обеспокоена изменениями, которые разрешают сжигание использованных шин.
2022-02-05T17:31+0200
2022-02-05T17:31+0200
2022-02-05T18:59+0200
шины
народный адвокат
окружающая среда
в молдове
молдова
майя бэнэреску
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску считает, что голосование по поправке, которая разрешает высокотемпературное сжигание старых шин на фоне отсутствия исследований о влиянии этих действий на окружающую среду и на здоровье населения, преждевременно. Об этом она заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова."Мы приветствуем намерение нынешнего правительства бороться с отходами и найти возможность их уничтожения. Однако сжигание использованных шин ухудшит состояние окружающей среды в Республике Молдова. Предложенная поправка не была согласована с общественностью, также не проводилась превентивная экспертиза влияния на почву, воду и воздух, что является нарушением законодательного процесса", – пояснила Бэнэреску.В то же время народный адвокат по правам ребенка считает, что это изменение может нанести ущерб конституционному праву человека на жизнь в здоровой окружающей среде.Напомним, депутаты парламента Молдовы проголосовали в декабре в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.Отметим, что старые автомобильные шины запрещено сжигать в Республике Молдова с 2017 года, когда парламент ввел запрет, заявив, что сжигание шин вредно для окружающей среды.
https://ru.sputnik.md/20211209/parlament-mozhet-razreshit-szhiganie-avtomobilnykh-shin-pri-kakikh-usloviyakh-47097815.html
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шины, народный адвокат, окружающая среда, в молдове, молдова, майя бэнэреску
Народный адвокат – о снятии запрета на сжигание шин: экология в опасности
17:31 05.02.2022 (обновлено: 18:59 05.02.2022) Подписаться на
Народный защитник прав ребенка Майя Бэнэреску выразила беспокойство в связи с изменениями в законодательстве, которые разрешают сжигание использованных шин.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску считает, что голосование по поправке, которая разрешает высокотемпературное сжигание старых шин на фоне отсутствия исследований о влиянии этих действий на окружающую среду и на здоровье населения, преждевременно. Об этом она заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"Мы приветствуем намерение нынешнего правительства бороться с отходами и найти возможность их уничтожения. Однако сжигание использованных шин ухудшит состояние окружающей среды в Республике Молдова. Предложенная поправка не была согласована с общественностью, также не проводилась превентивная экспертиза влияния на почву, воду и воздух, что является нарушением законодательного процесса", – пояснила Бэнэреску.
В то же время народный адвокат по правам ребенка считает, что это изменение может нанести ущерб конституционному праву человека на жизнь в здоровой окружающей среде.
"Должны быть проведены общественные консультации с участием представителей гражданского общества, чтобы оценить риски таких изменений. Вместо сжигания шин есть другие современные, более безобидные методы. Мы обратились в парламент с рекомендацией воздержаться от голосования по этим изменениям во втором чтении", – сказала Бэнэреску.
Напомним, депутаты парламента Молдовы проголосовали в декабре в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.
Отметим, что старые автомобильные шины запрещено сжигать в Республике Молдова с 2017 года, когда парламент ввел запрет, заявив, что сжигание шин вредно для окружающей среды.