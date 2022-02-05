https://ru.sputnik.md/20220205/statistika-politsii-24-chasa-48630710.html

Вождение в нетрезвом виде и превышение скорости: статистика полиции за 24 часа

Вождение в нетрезвом виде и превышение скорости: статистика полиции за 24 часа

Превышение скорости и вождение в нетрезвом виде являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий в Республике Молдова

2022-02-05T19:17+0200

2022-02-05T19:17+0200

2022-02-05T19:17+0200

вождение автомобиля в нетрезвом виде

полиция

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/04/34258117_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_f3b2b15434d44223e7bb04be71eae08b.jpg

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. За прошедшие сутки полиция выявила девять случаев вождения в нетрезвом виде, а также 621 случай превышения водителями скорости. Об этом сообщает генинспекторат полицииТак, вечером 4 февраля патрульные остановили микроавтобус Opel, ехавший на большой скорости по улице Дачия.Другой инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля на улице Каля Басарабией в Кишиневе. Полиция попыталась остановить автомобиль BMW, но водитель транспортного средства не подчинился требованиям правоохранительных органов. Началась погоня.Машину остановили на улице Каля Орхейулуй. За рулем автомобиля находился 31-летний мужчина из Бричанского района, который сначала пытался выдать себя за своего 35-летнего брата.В селе Колибаш Кагульского района 49-летний водитель находился в нетрезвом состоянии за рулем Renault с румынскими номерами. Он не остановился по требованию полиции, пытался скрыться, в результате чего потерял контроль над управлением и врезался в столб. При проверке у водителя была выявлена концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,64 мг/л.На трассе Кишинев–Оргеев из-за превышения скоростного режима полиция остановила автомобиль Ford Tranzit, которым управлял 26-летний мужчина. При проверке на алкоголь у него была обнаружена концентрация паров алкоголя 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе.Во всех случаях водителям транспортных средств грозят уголовные дела, штраф и лишение права управления транспортными средствами.

https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-turkompanii-kishinev-dvoe-zaderzhannykh-48515887.html

https://ru.sputnik.md/20220101/alkogol-organizm-47692374.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вождение автомобиля в нетрезвом виде, полиция, в молдове, молдова