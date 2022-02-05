https://ru.sputnik.md/20220205/ukraina-testovoe-otklyuchenie-energosetey-48626001.html

Украина планирует тестовое отключение от энергосетей России и Белоруссии

Украина планирует тестовое отключение от энергосетей России и Белоруссии

В конце февраля в рамках теста Украина планирует на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме

2022-02-05T13:49+0200

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электроэнергия

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В конце февраля в рамках теста Украина планирует на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, а в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме. Данную информацию распространило издание Welt, сообщает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.По данным издания, в текущем году всего планируется два тестовых отключения – с 24 по 26 февраля и летом. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге. "Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским Союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году", – цитирует издание слова Хохштейна.Welt также отметило, что российский "Системный оператор Единой энергетической системы" сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в "Укрэнерго" заявили изданию, что если после тестового отключения не удастся обратно подключиться к сети, украинская система обладает достаточным "запасом прочности" для изолированной работы в течение долгого времени.

https://ru.sputnik.md/20220203/zakonodatelstvo-elektroenergia-soglasovali-es-48561843.html

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