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В России провели первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2.1а"
В России провели первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2.1а"
Воздушно-космические силы РФ запустили космический аппарат в интересах Минобороны и вывели на орбиту разгонный блок "Фрегат"
2022-02-05T12:40+0200
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россия
запуск
космодром
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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Воздушно-космические силы РФ запустили космический аппарат в интересах российского Минобороны и вывели на расчетную орбиту разгонный блок "Фрегат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.В Минобороны также добавили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие годы с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.
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запуск, космодром, ракета

В России провели первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2.1а"

12:40 05.02.2022 (обновлено: 12:43 05.02.2022)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а - Sputnik Молдова, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Первый в наступившем году пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" произведен в России с космодрома Плесецк.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Воздушно-космические силы РФ запустили космический аппарат в интересах российского Минобороны и вывели на расчетную орбиту разгонный блок "Фрегат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 5 февраля, в 10.00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", – цитирует информагентство сообщение военного ведомства РФ.

В Минобороны также добавили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.
Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие годы с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.
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