https://ru.sputnik.md/20220205/v-rossii-proveli-pervyy-v-2022-godu-pusk-rakety-soyuz-21a-48624390.html

В России провели первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2.1а"

В России провели первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2.1а"

Воздушно-космические силы РФ запустили космический аппарат в интересах Минобороны и вывели на орбиту разгонный блок "Фрегат"

2022-02-05T12:40+0200

2022-02-05T12:40+0200

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космодром

ракета

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Воздушно-космические силы РФ запустили космический аппарат в интересах российского Минобороны и вывели на расчетную орбиту разгонный блок "Фрегат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.В Минобороны также добавили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" в 2022 году.Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие годы с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.

https://ru.sputnik.md/20211229/ispytaniya-dvigatelya-angara-a5-47636028.html

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запуск, космодром, ракета