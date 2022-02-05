https://ru.sputnik.md/20220205/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-torgovle-narkotikami-48626378.html
Задержаны двое подозреваемых в торговле наркотиками, один из них – полицейский
Задержаны двое подозреваемых в торговле наркотиками, один из них – полицейский
Задержание, как сообщили в полиции, является частью более крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
2022-02-05T16:15+0200
2022-02-05T16:15+0200
2022-02-05T16:19+0200
полиция
задержание
борьба с наркотиками
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db5ba291532d41e7a307ae2d5f79c56.jpg
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, под руководством прокуратуры Кишинева в ночь с 4 на 5 февраля задержали двух человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.Задержание, как сообщили в полиции, является частью более крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, предусматривающей действия по выявлению членов преступной сети.Один из задержанных — 26-летний сотрудник полиции.В ходе проведенных обысков подозреваемых и их автомобилей полиция обнаружила наркотические вещества разных видов. Нарушителей задержали на 72 часа.Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
https://ru.sputnik.md/20211223/moldove-izyali-narkotiki-na-1-3-milliona-leev-47474053.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903551_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_c7ccb6b32030d10f1a46833dea4e57cb.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
полиция, задержание, борьба с наркотиками, в молдове, молдова
Задержаны двое подозреваемых в торговле наркотиками, один из них – полицейский
16:15 05.02.2022 (обновлено: 16:19 05.02.2022) Подписаться на
В Кишиневе прошло задержание, которое является частью более крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, под руководством прокуратуры Кишинева в ночь с 4 на 5 февраля задержали двух человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Задержание, как сообщили в полиции, является частью более крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, предусматривающей действия по выявлению членов преступной сети.
Один из задержанных — 26-летний сотрудник полиции.
В ходе проведенных обысков подозреваемых и их автомобилей полиция обнаружила наркотические вещества разных видов. Нарушителей задержали на 72 часа.
Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.