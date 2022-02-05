https://ru.sputnik.md/20220205/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-torgovle-narkotikami-48626378.html

Задержаны двое подозреваемых в торговле наркотиками, один из них – полицейский

Задержаны двое подозреваемых в торговле наркотиками, один из них – полицейский

Задержание, как сообщили в полиции, является частью более крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

2022-02-05T16:15+0200

2022-02-05T16:15+0200

2022-02-05T16:19+0200

полиция

задержание

борьба с наркотиками

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, под руководством прокуратуры Кишинева в ночь с 4 на 5 февраля задержали двух человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.Задержание, как сообщили в полиции, является частью более крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, предусматривающей действия по выявлению членов преступной сети.Один из задержанных — 26-летний сотрудник полиции.В ходе проведенных обысков подозреваемых и их автомобилей полиция обнаружила наркотические вещества разных видов. Нарушителей задержали на 72 часа.Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

https://ru.sputnik.md/20211223/moldove-izyali-narkotiki-na-1-3-milliona-leev-47474053.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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полиция, задержание, борьба с наркотиками, в молдове, молдова