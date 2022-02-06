https://ru.sputnik.md/20220206/antalia-gornolyzhnyy-sklon-48646541.html

В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие

В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие

В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес, пострадали восемь человек

2022-02-06T19:07+0200

2022-02-06T19:07+0200

2022-02-06T19:57+0200

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес. Пострадали восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Анадолу"."В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", – сообщает агентство.Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

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в мире, турция, анталия, обрушение