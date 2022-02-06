https://ru.sputnik.md/20220206/antalia-gornolyzhnyy-sklon-48646541.html
В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие
В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие
В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес, пострадали восемь человек
2022-02-06T19:07+0200
2022-02-06T19:07+0200
2022-02-06T19:57+0200
в мире
турция
анталия
обрушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/409/73/4097378_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_4ea484de5e7c4337e7d20315e36e4ec3.jpg
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес. Пострадали восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Анадолу"."В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", – сообщает агентство.Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.
турция
анталия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/409/73/4097378_216:0:1000:588_1920x0_80_0_0_e187cea8e7e950ac57c5f4e06b462f4d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, турция, анталия, обрушение
В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие
19:07 06.02.2022 (обновлено: 19:57 06.02.2022) Подписаться на
Восемь человек получили травмы в результате обрушения навеса на горнолыжном курорте в Анталье.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik.
В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес. Пострадали восемь человек, передает РИА Новости
со ссылкой на агентство "Анадолу".
"В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", – сообщает агентство.
Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.