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В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие
В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие
В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес, пострадали восемь человек
2022-02-06T19:07+0200
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в мире
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обрушение
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес. Пострадали восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Анадолу"."В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", – сообщает агентство.Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.
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в мире, турция, анталия, обрушение

В турецкой Анталье рухнул навес на горнолыжном склоне, есть пострадавшие

19:07 06.02.2022 (обновлено: 19:57 06.02.2022)
© Sputnik / Виктория ВиатрисТурция. Скорая.
Турция. Скорая. - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
© Sputnik / Виктория Виатрис
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Восемь человек получили травмы в результате обрушения навеса на горнолыжном курорте в Анталье.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес. Пострадали восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Анадолу".
"В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", – сообщает агентство.
Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.
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