https://ru.sputnik.md/20220206/bezopasno-pischa-myaso-kur-moldova-48583244.html
Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове
Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове
Насколько мясо кур, выращиваемых в Молдове, соответствуют критериям безопасности? Ответ дал Дорин Чуря.
2022-02-06T08:00+0200
2022-02-06T08:00+0200
2022-02-06T11:34+0200
радио
мясо
куры
пища
опасность
химические добавки
молдова
в молдове
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Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове
Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове
Диетологи в Европе встревожены: по словам экспертов, куриное мясо, продающееся с прилавков, в ряде случаев может приводить к ожирению и даже нарушению гормонального фона у людей, систематически употребляющих его в пищу. Причина в том, что некоторые недобросовестные производители при выращивании кур на птицефабриках используют различные добавки, в том числе и химические, которые могут нанести вред организму человека.Насколько мясо кур, выращиваемых в Молдове, соответствуют критериям безопасности? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации производителей птицеводческой продукции Дорин Чуря.По его словам, Молдове повезло в этом смысле, поскольку продукция отечественного птицеводства практически не идет на экспорт, именно поэтому объемы производства сосредоточены лишь на потребности внутреннего рынка страны.Собеседник подчеркнул, что по качеству мясо молдавской птицы более экологически чистое, чем европейской, и призвал отечественного потребителя не переживать по этому поводу.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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мясо, куры, пища, опасность, химические добавки, аудио, молдова, в молдове
Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове
08:00 06.02.2022 (обновлено: 11:34 06.02.2022) Подписаться на
Глава профильной ассоциации рассказал о том, как на птицефабриках Молдовы выращивают кур, мясо которых потом продают в магазинах.
Диетологи в Европе встревожены: по словам экспертов, куриное мясо, продающееся с прилавков, в ряде случаев может приводить к ожирению и даже нарушению гормонального фона у людей, систематически употребляющих его в пищу. Причина в том, что некоторые недобросовестные производители при выращивании кур на птицефабриках используют различные добавки, в том числе и химические, которые могут нанести вред организму человека.
Насколько мясо кур, выращиваемых в Молдове, соответствуют критериям безопасности? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал председатель Ассоциации производителей птицеводческой продукции Дорин Чуря.
"У нас в республике гормонов роста и других препаратов при выращивании птицы не используют. Корм – абсолютно натуральный, 70% его – это зерновые, птице даются также необходимые витамины", – сказал собеседник.
По его словам, Молдове повезло в этом смысле, поскольку продукция отечественного птицеводства практически не идет на экспорт, именно поэтому объемы производства сосредоточены лишь на потребности внутреннего рынка страны.
"Никакой костной муки, никаких опасных веществ не используют. Но люди должны понимать, что на фабриках птица выращивается массово, и такого вкуса, как у деревенской, у нее не будет", – добавил Чуря.
Собеседник подчеркнул, что по качеству мясо молдавской птицы более экологически чистое, чем европейской, и призвал отечественного потребителя не переживать по этому поводу.