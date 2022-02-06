https://ru.sputnik.md/20220206/bezopasno-pischa-myaso-kur-moldova-48583244.html

Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове

Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове

Насколько мясо кур, выращиваемых в Молдове, соответствуют критериям безопасности? Ответ дал Дорин Чуря.

2022-02-06T08:00+0200

2022-02-06T08:00+0200

2022-02-06T11:34+0200

радио

мясо

куры

пища

опасность

химические добавки

молдова

в молдове

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Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове Чуря: насколько безопасно употреблять в пищу мясо кур, выращенных в Молдове

Диетологи в Европе встревожены: по словам экспертов, куриное мясо, продающееся с прилавков, в ряде случаев может приводить к ожирению и даже нарушению гормонального фона у людей, систематически употребляющих его в пищу. Причина в том, что некоторые недобросовестные производители при выращивании кур на птицефабриках используют различные добавки, в том числе и химические, которые могут нанести вред организму человека.Насколько мясо кур, выращиваемых в Молдове, соответствуют критериям безопасности? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации производителей птицеводческой продукции Дорин Чуря.По его словам, Молдове повезло в этом смысле, поскольку продукция отечественного птицеводства практически не идет на экспорт, именно поэтому объемы производства сосредоточены лишь на потребности внутреннего рынка страны.Собеседник подчеркнул, что по качеству мясо молдавской птицы более экологически чистое, чем европейской, и призвал отечественного потребителя не переживать по этому поводу.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

мясо, куры, пища, опасность, химические добавки, аудио, молдова, в молдове