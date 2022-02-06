https://ru.sputnik.md/20220206/covid-19-menyaet-vozrast-cheloveka-48637436.html

Десять лет за 10 дней: как COVID-19 меняет возраст человека

Десять лет за 10 дней: как COVID-19 меняет возраст человека

Биолог рассказал, как перенесенный ковид может привести к старению организма.

2022-02-06T11:20+0200

2022-02-06T11:20+0200

2022-02-06T11:35+0200

коронавирус

биолог

старение

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. За 10 дней организм человека, заболевшего COVID-19 стареет на десять лет. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.Коронавирусная инфекция смертельно опасна для многих категорий людей, но в первую очередь для пожилых. Причина этого кроется в том, что COVID-19 приводит к ускоренному старению, поскольку организм человека за десять дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет.Биолог отметил, что остановить естественное старение врачи, к сожалению, пока не могут. Но изменения в организме человека, вызванные COVID-19 могут быть обращены вспять."Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять", – сказал Скулачев.Важным фактором при этом становится вакцинация. У вакцинированных людей процесс ускоренного старения организма, вызванного COVID-19 менее выражен, добавил биолог. По его словам, это связано с тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме."Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение. Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет", – сказал Максим Скулачев в интервью радио Sputnik.

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биолог, старение