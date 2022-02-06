https://ru.sputnik.md/20220206/covid-19-moldove-48634452.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем 6 февраля подтверждены 3037 новых случаев инфицирования COVID-19

2022-02-06T09:18+0200

2022-02-06T09:18+0200

2022-02-06T09:19+0200

статистика

заболеваемость

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 3037 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано 15 случаев "импорта" инфекции: четыре – из Румынии, два – из Италии, по одному из Танзании, России, Белоруссии, Франции, США, Украины, Дании, Бельгии, Великобритании.За минувшие сутки проведено 10 728 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 467 271.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 175 случаев инфицирования: 43 – у врачей, 86 – у медсестер, 46 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2895 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 239 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 44 человека).В то же время за сутки выздоровели 4542 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 407 139.Минздрав сообщает о 13 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 768.

https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболеваемость, в молдове