https://ru.sputnik.md/20220206/ekspert-rasskazal-chto-nuzhno-znat-pri-pokupke-podarochnogo-sertifikata-48631120.html
Эксперт рассказал, что нужно знать при покупке подарочного сертификата
Эксперт рассказал, что нужно знать при покупке подарочного сертификата
Ваучерные сертификаты очень полезны, когда вы хотите сделать подарок и не ошибиться в выборе. Но есть нюансы при их использовании.
2022-02-06T07:30+0200
2022-02-06T07:30+0200
2022-02-06T11:52+0200
права потребителей
сертификат
общество
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Все больше и больше людей считают, что лучшая идея для особенного подарка, который удовлетворит даже самых требовательных людей, – это ваучер или подарочный сертификат. Директор Национального центра защиты экономических интересов потребителей Серджиу Лелик в радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что некоторые экономические агенты пользуются невнимательностью покупателя и не "раскрывают все карты" по использованию сертификатов.Прежде чем приобрести ваучер, необходимо узнать все о качестве продуктов/услуг, описанных в ваучере, как долго он действует, какие продукты или услуги на него можно приобрести."Потребитель имеет право на полный возврат средств, если он не согласен с данным продуктом или услугой. Только если в ваучере указано, что это задаток, тогда сумма не может быть возвращена. Более того, экономический агент не имеет права ограничивать потребителя и говорить, что ваучер действителен в течение дня или месяца, или что может быть использован только лицом, которое его приобрело. Это условия, которые ставят в невыгодное положение потребителя", – заявил эксперт.Важно также знать, что не все товары подлежат обмену и возврату."Только в случае несоответствия (брака) потребитель вправе обратиться к продавцу с претензией в течение 14 дней с момента приобретения товара, предъявив чек", – сказал специалист.Эксперт призвал потребителей сообщать в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком о случаях неудовлетворительного качества продукта или услуг, предоставляемых тем или иным магазином.
https://ru.sputnik.md/20220131/pravitelstvo-moratoriy-proverki-agentstvo-zaschita-prav-potrebiteley-48460435.html
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права потребителей, сертификат, в молдове, молдова
Эксперт рассказал, что нужно знать при покупке подарочного сертификата
07:30 06.02.2022 (обновлено: 11:52 06.02.2022) Подписаться на
Ваучерные сертификаты очень полезны, когда вы хотите сделать подарок и не ошибиться в выборе. Однако перед их приобретением специалисты рекомендуют обратить внимание на некоторые детали.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Все больше и больше людей считают, что лучшая идея для особенного подарка, который удовлетворит даже самых требовательных людей, – это ваучер или подарочный сертификат. Директор Национального центра защиты экономических интересов потребителей Серджиу Лелик в радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что некоторые экономические агенты пользуются невнимательностью покупателя и не "раскрывают все карты" по использованию сертификатов.
Прежде чем приобрести ваучер, необходимо узнать все о качестве продуктов/услуг, описанных в ваучере, как долго он действует, какие продукты или услуги на него можно приобрести.
"Потребитель имеет право на полный возврат средств, если он не согласен с данным продуктом или услугой. Только если в ваучере указано, что это задаток, тогда сумма не может быть возвращена. Более того, экономический агент не имеет права ограничивать потребителя и говорить, что ваучер действителен в течение дня или месяца, или что может быть использован только лицом, которое его приобрело. Это условия, которые ставят в невыгодное положение потребителя", – заявил эксперт.
Важно также знать, что не все товары подлежат обмену и возврату.
"Только в случае несоответствия (брака) потребитель вправе обратиться к продавцу с претензией в течение 14 дней с момента приобретения товара, предъявив чек", – сказал специалист.
Эксперт призвал потребителей сообщать в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком о случаях неудовлетворительного качества продукта или услуг, предоставляемых тем или иным магазином.