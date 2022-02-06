https://ru.sputnik.md/20220206/flamenko-modnye-obrazy-sevile-48583436.html

Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье

Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье

В испанской Севилье прошел традиционный показ мод для фламенко. Испанская страсть зажигательного танца – в нашей фотоподборке.

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Международный показ моды International Flamenco Fashion Show (SIMOF) уже более 20 лет ежегодно проходит в Севилье. Лучшие дизайнеры со всей Испании и в этот раз представили свои наряды для танцоров одного из самых страстных танцев — фламенко. Лучшие платья новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.

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