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Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье
Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье
В испанской Севилье прошел традиционный показ мод для фламенко. Испанская страсть зажигательного танца – в нашей фотоподборке.
2022-02-06T10:45+0200
2022-02-06T10:45+0200
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Международный показ моды International Flamenco Fashion Show (SIMOF) уже более 20 лет ежегодно проходит в Севилье. Лучшие дизайнеры со всей Испании и в этот раз представили свои наряды для танцоров одного из самых страстных танцев — фламенко. Лучшие платья новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.
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Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье 10:45 06.02.2022 (обновлено: 10:56 06.02.2022) Подписаться на
В испанской Севилье прошел традиционный показ мод для фламенко. Испанская страсть зажигательного танца – в нашей фотоподборке.
Международный показ моды International Flamenco Fashion Show (SIMOF) уже более 20 лет ежегодно проходит в Севилье. Лучшие дизайнеры со всей Испании и в этот раз представили свои наряды для танцоров одного из самых страстных танцев — фламенко.
Лучшие платья новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.
Модель демонстрирует платье от дизайнера Alejandro Santizo.
Акцент на красное – платья от Alejandro Santizo.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Оригинальный образ от Jose Galvan.
Оригинальный образ от Jose Galvan.
Главное внимание традициям – наряды от Maricruz.
Модель представляет творение дизайнера Alejandro Santizo.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Два платья – два поколения от дизайнера Sara de Benitez.
Два платья – два поколения от дизайнера Sara de Benitez.
© Photo : Cristina Quicler
Модели в нарядах от Pilar Vera.
Модели в нарядах от Pilar Vera.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Яркий зажигательный образ от Maricruz & Montecarlo.
Яркий зажигательный образ от Maricruz & Montecarlo.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Модель представляет творение дизайнеров Maricruz & Montecarlo.
Модель представляет творение дизайнеров Maricruz & Montecarlo.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Модель в платье от Alejandro Santizo.
Модель в платье от Alejandro Santizo.
Модель представляет наряд от Alejandro Santizo.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Творение от Victorio & Lucchino представляют испанская модель Ева Гонсалес и певец фламенко Arcangel.
Творение от Victorio & Lucchino представляют испанская модель Ева Гонсалес и певец фламенко Arcangel.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Модель в оригинальном наряде от Sara de Benitez.
Модель в оригинальном наряде от Sara de Benitez.
Утонченность и элегантность в творении Alejandro Santizo.
© AFP 2021 / Cristina Quicler
Традиционный образ для танцев фламенко от Sara de Benitez.
Традиционный образ для танцев фламенко от Sara de Benitez.