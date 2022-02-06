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Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье
Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье
В испанской Севилье прошел традиционный показ мод для фламенко. Испанская страсть зажигательного танца – в нашей фотоподборке.
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Международный показ моды International Flamenco Fashion Show (SIMOF) уже более 20 лет ежегодно проходит в Севилье. Лучшие дизайнеры со всей Испании и в этот раз представили свои наряды для танцоров одного из самых страстных танцев — фламенко. Лучшие платья новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.
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фото, испания, в мире, мультимедиа

Страсть испанского фламенко: модные образы на подиуме в Севилье

10:45 06.02.2022 (обновлено: 10:56 06.02.2022)
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В испанской Севилье прошел традиционный показ мод для фламенко. Испанская страсть зажигательного танца – в нашей фотоподборке.
Международный показ моды International Flamenco Fashion Show (SIMOF) уже более 20 лет ежегодно проходит в Севилье. Лучшие дизайнеры со всей Испании и в этот раз представили свои наряды для танцоров одного из самых страстных танцев — фламенко.
Лучшие платья новой коллекции танцевальных нарядов смотрите в нашей подборке.
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель демонстрирует платье от дизайнера Alejandro Santizo.

Модель демонстрирует платье от дизайнера Alejandro Santizo. - Sputnik Молдова
1/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель демонстрирует платье от дизайнера Alejandro Santizo.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Акцент на красное – платья от Alejandro Santizo.

Акцент на красное – платья от Alejandro Santizo. - Sputnik Молдова
2/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Акцент на красное – платья от Alejandro Santizo.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Оригинальный образ от Jose Galvan.

Оригинальный образ от Jose Galvan. - Sputnik Молдова
3/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Оригинальный образ от Jose Galvan.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Главное внимание традициям – наряды от Maricruz.

Главное внимание традициям – наряды от Maricruz. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Главное внимание традициям – наряды от Maricruz.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель представляет творение дизайнера Alejandro Santizo.

Модель представляет творение дизайнера Alejandro Santizo. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель представляет творение дизайнера Alejandro Santizo.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Два платья – два поколения от дизайнера Sara de Benitez.

Два платья – два поколения от дизайнера Sara de Benitez. - Sputnik Молдова
6/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Два платья – два поколения от дизайнера Sara de Benitez.

© Photo : Cristina Quicler

Модели в нарядах от Pilar Vera.

Модели в нарядах от Pilar Vera. - Sputnik Молдова
7/15
© Photo : Cristina Quicler

Модели в нарядах от Pilar Vera.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Яркий зажигательный образ от Maricruz & Montecarlo.

Яркий зажигательный образ от Maricruz &amp; Montecarlo. - Sputnik Молдова
8/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Яркий зажигательный образ от Maricruz & Montecarlo.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Модель представляет творение дизайнеров Maricruz & Montecarlo.

Модель представляет творение дизайнеров Maricruz &amp; Montecarlo. - Sputnik Молдова
9/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Модель представляет творение дизайнеров Maricruz & Montecarlo.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Модель в платье от Alejandro Santizo.

Модель в платье от Alejandro Santizo. - Sputnik Молдова
10/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Модель в платье от Alejandro Santizo.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель представляет наряд от Alejandro Santizo.

Модель представляет наряд от Alejandro Santizo. - Sputnik Молдова
11/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модель представляет наряд от Alejandro Santizo.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Творение от Victorio & Lucchino представляют испанская модель Ева Гонсалес и певец фламенко Arcangel.

Творение от Victorio &amp; Lucchino представляют испанская модель Ева Гонсалес и певец фламенко Arcangel. - Sputnik Молдова
12/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Творение от Victorio & Lucchino представляют испанская модель Ева Гонсалес и певец фламенко Arcangel.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Модель в оригинальном наряде от Sara de Benitez.

Модель в оригинальном наряде от Sara de Benitez. - Sputnik Молдова
13/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Модель в оригинальном наряде от Sara de Benitez.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Утонченность и элегантность в творении Alejandro Santizo.

Утонченность и элегантность в творении Alejandro Santizo. - Sputnik Молдова
14/15
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Утонченность и элегантность в творении Alejandro Santizo.

© AFP 2021 / Cristina Quicler

Традиционный образ для танцев фламенко от Sara de Benitez.

Традиционный образ для танцев фламенко от Sara de Benitez. - Sputnik Молдова
15/15
© AFP 2021 / Cristina Quicler

Традиционный образ для танцев фламенко от Sara de Benitez.

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