https://ru.sputnik.md/20220206/kazakhstane-otmenyat-oranzhevyy-uroven-ugrozy-48645046.html

В Казахстане отменят "оранжевый" уровень угрозы терроризма двух регионах

В Казахстане отменят "оранжевый" уровень угрозы терроризма двух регионах

В двух регионах Казахстана с понедельника отменят высокий "оранжевый" уровень террористической опасности. 06.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-06T18:16+0200

2022-02-06T18:16+0200

2022-02-06T18:48+0200

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В бывшей столице Казахстана Алма-Ате с 7 февраля будет отменен режим высокого, "оранжевого", уровня террористической опасности. Также он прекратит действовать в Жамбылской области страны. Об этом сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом, пишет РИА Новости."Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям, с 0.00 7 февраля текущего года отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности на территории города Алматы, Жамбылской и Алматинской областей", – говорится в сообщении республиканского штаба.Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в указанных регионах. "Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы", – отмечается в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.

https://ru.sputnik.md/20220204/ekho-besporyadkov-v-kazakhstane-pod-strazhey-bolee-800-chelovek-48603388.html

https://ru.sputnik.md/20220129/tokaev-mirotvortsy-odkb-pomoscsh-besporyadki-48428930.html

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