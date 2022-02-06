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70 лет на престоле: королева Елизавета II и ее история в портретах
70 лет на престоле: королева Елизавета II и ее история в портретах
Как менялся образ Елизаветы II за 70 лет ее пребывания на престоле Великобритании. 06.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-06T11:57+0200
2022-02-06T11:57+0200
2022-02-06T12:44+0200
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В нынешнем году королева Великобритании Елизавета II празднует "платиновый" юбилей своего восшествия на трон. Она стала королевой 6 февраля 1952 года, после кончины ее отца Георга VI, а коронация Елизаветы II состоялась 2 июня того же года.В фотоподборке Sputnik – 70 лет правления королевы Великобритании в ее фотопортретах, отражающих настроение самой Елизаветы, а также веяния времени и влияние эпохи.
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фото, великобритания, елизавета ii, в мире, мультимедиа
70 лет на престоле: королева Елизавета II и ее история в портретах 11:57 06.02.2022 (обновлено: 12:44 06.02.2022) Подписаться на
Как менялся образ Елизаветы II за 70 лет ее пребывания на престоле Великобритании.
В нынешнем году королева Великобритании Елизавета II празднует "платиновый" юбилей своего восшествия на трон. Она стала королевой 6 февраля 1952 года, после кончины ее отца Георга VI, а коронация Елизаветы II состоялась 2 июня того же года.
В фотоподборке Sputnik – 70 лет правления королевы Великобритании в ее фотопортретах, отражающих настроение самой Елизаветы, а также веяния времени и влияние эпохи.
© -
Принцесса Великобритании Елизавета в бриллиантовой короне, 1952 год.
Принцесса Великобритании Елизавета в бриллиантовой короне, 1952 год.
© AP Photo
Королева Елизавета II записывает свое первое рождественское обращение к народу Британской империи, 1952 год.
Королева Елизавета II записывает свое первое рождественское обращение к народу Британской империи, 1952 год.
© AFP 2021 / Intercontinentale
Королева Елизавета II провожает канадский лайнер Empress of Britain в Глазго, 1955 год.
Королева Елизавета II провожает канадский лайнер Empress of Britain в Глазго, 1955 год.
© AP Photo
Королева Елизавета II наблюдает за парадом конной гвардии в Лондоне 10 июня 1961 года, посвященным ее 35-летию.
Королева Елизавета II наблюдает за парадом конной гвардии в Лондоне 10 июня 1961 года, посвященным ее 35-летию.
© AFP 2021 / Central Press
Королева Елизавета II в Лондоне, 1971 год.
Королева Елизавета II в Лондоне, 1971 год.
© AFP 2021 / Patrick Riviere
Королева Елизавета II в саду Дома правительства в Перте, Австралия, 1988 год.
Королева Елизавета II в саду Дома правительства в Перте, Австралия, 1988 год.
© AP Photo / Max Nash / Pool
Королева Елизавета II на выступлении перед верхней палатой в Лондоне 23 октября 1996 года.
Королева Елизавета II на выступлении перед верхней палатой в Лондоне 23 октября 1996 года.
© AFP 2021 / Stefan Rousseau / Pool WPA
Королева Великобритании Елизавета II во время посещения выставки цветов в Челси в Лондоне, 2000 год.
Королева Великобритании Елизавета II во время посещения выставки цветов в Челси в Лондоне, 2000 год.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Королева Великобритании Елизавета II на приеме в здании Swiss Re, 2010 год.
Королева Великобритании Елизавета II на приеме в здании Swiss Re, 2010 год.
© AFP 2021 / Luke Macgregor / POOL
Королева Великобритании Елизавета II на приеме в Северной Ирландии, 2014 год.
Королева Великобритании Елизавета II на приеме в Северной Ирландии, 2014 год.
© AFP 2021 / Simon Dawson
Королева Великобритании Елизавета II во время посещения Музея науки в Лондоне, 2019 год.
Королева Великобритании Елизавета II во время посещения Музея науки в Лондоне, 2019 год.
© AFP 2021 / Steve Parsons / POOL
Королева Великобритании Елизавета II в Букингемском дворце в Лондоне, 2021 год.
Королева Великобритании Елизавета II в Букингемском дворце в Лондоне, 2021 год.