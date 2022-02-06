https://ru.sputnik.md/20220206/koroleva-elizaveta-portret-48632639.html

70 лет на престоле: королева Елизавета II и ее история в портретах

70 лет на престоле: королева Елизавета II и ее история в портретах

Как менялся образ Елизаветы II за 70 лет ее пребывания на престоле Великобритании. 06.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-06T11:57+0200

2022-02-06T11:57+0200

2022-02-06T12:44+0200

фото

великобритания

елизавета ii

в мире

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/06/48632646_0:207:2048:1359_1920x0_80_0_0_c5ce7bbf24cc814e35fc6ba4ee77fdf6.jpg

В нынешнем году королева Великобритании Елизавета II празднует "платиновый" юбилей своего восшествия на трон. Она стала королевой 6 февраля 1952 года, после кончины ее отца Георга VI, а коронация Елизаветы II состоялась 2 июня того же года.В фотоподборке Sputnik – 70 лет правления королевы Великобритании в ее фотопортретах, отражающих настроение самой Елизаветы, а также веяния времени и влияние эпохи.

великобритания

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, великобритания, елизавета ii, в мире, мультимедиа