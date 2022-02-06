https://ru.sputnik.md/20220206/kurs-valyut-48646252.html
Курс валют на понедельник: доллар снова дешевле 18 леев
Курс валют на понедельник: доллар снова дешевле 18 леев
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-06T20:00+0200
2022-02-06T20:00+0200
2022-02-06T20:00+0200
деньги
курс валют
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 7 февраля. Доллар ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле менее чем на пять банов и будет стоить 17,9778 лея.Евро упадет в цене на 30 банов и закрепится на уровне 20,6395 лея.Что касается остальных валют, то 7 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2372 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6396 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1722 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220201/nazvana-maksimalnaya-summa-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-v-leyakh-48501358.html
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деньги, курс валют
Курс валют на понедельник: доллар снова дешевле 18 леев
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 7 февраля. Доллар ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле менее чем на пять банов и будет стоить 17,9778 лея.
Евро упадет в цене на 30 банов и закрепится на уровне 20,6395 лея.
Что касается остальных валют, то 7 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2372 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6396 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1722 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.