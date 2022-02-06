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Лучшие фото недели: Олимпиада, протесты и повседневная жизнь
Лучшие фото недели: Олимпиада, протесты и повседневная жизнь
В фотоленте Sputnik – самые яркие и запоминающиеся события прошедшей недели, какими их увидели лучшие фотографы со всего мира.
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фото
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фото, фото

Лучшие фото недели: Олимпиада, протесты и повседневная жизнь

20:35 06.02.2022
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В фотоленте Sputnik – самые яркие и запоминающиеся события прошедшей недели, какими их увидели лучшие фотографы со всего мира.
© AP Photo / Ng Han Guan

Джеки Чан участвует в эстафете олимпийского огня на зимних Играх-2022 в Пекине.

Джеки Чан участвует в эстафете олимпийского огня на зимних Играх-2022 в Пекине. - Sputnik Молдова
1/28
© AP Photo / Ng Han Guan

Джеки Чан участвует в эстафете олимпийского огня на зимних Играх-2022 в Пекине.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Модель представляет творение Amato Couture на неделе моды в Дубае.

Модель представляет творение Amato Couture на неделе моды в Дубае. - Sputnik Молдова
2/28
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Модель представляет творение Amato Couture на неделе моды в Дубае.

© REUTERS / Drone Base

Обрушение моста в Питтсбурге.

Обрушение моста в Питтсбурге. - Sputnik Молдова
3/28
© REUTERS / Drone Base

Обрушение моста в Питтсбурге.

© AP Photo / Matilde Campodonico

Женщины выступают на марше против гендерного насилия в центре Монтевидео, Уругвай.

Женщины выступают на марше против гендерного насилия в центре Монтевидео, Уругвай. - Sputnik Молдова
4/28
© AP Photo / Matilde Campodonico

Женщины выступают на марше против гендерного насилия в центре Монтевидео, Уругвай.

© AFP 2021 / Diego Reyes

Демонстрант сидит под зонтом, блокируя подъезд к Икике, Чили.

Демонстрант сидит под зонтом, блокируя подъезд к Икике, Чили. - Sputnik Молдова
5/28
© AFP 2021 / Diego Reyes

Демонстрант сидит под зонтом, блокируя подъезд к Икике, Чили.

© AFP 2021 / Devi Rahman

Людей обливают пеной в парке развлечений в первый день Нового года Тигра по лунному календарю в Джокьякарте.

Людей обливают пеной в парке развлечений в первый день Нового года Тигра по лунному календарю в Джокьякарте. - Sputnik Молдова
6/28
© AFP 2021 / Devi Rahman

Людей обливают пеной в парке развлечений в первый день Нового года Тигра по лунному календарю в Джокьякарте.

© AFP 2021 / Filipe Araujo

Оползень, вызванный проливными дождями во Франко-да-Роша, Бразилия.

Оползень, вызванный проливными дождями во Франко-да-Роша, Бразилия. - Sputnik Молдова
7/28
© AFP 2021 / Filipe Araujo

Оползень, вызванный проливными дождями во Франко-да-Роша, Бразилия.

© AP Photo / Alvaro Barrientos

Карнавал между пиренейскими деревнями Итурен и Зубиета, Испания.

Карнавал между пиренейскими деревнями Итурен и Зубиета, Испания. - Sputnik Молдова
8/28
© AP Photo / Alvaro Barrientos

Карнавал между пиренейскими деревнями Итурен и Зубиета, Испания.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Папа Франциск смотрит на свою статуэтку в Ватикане.

Папа Франциск смотрит на свою статуэтку в Ватикане. - Sputnik Молдова
9/28
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Папа Франциск смотрит на свою статуэтку в Ватикане.

© AFP 2021 / Drew Angerer / Getty Images

Человек едет на велосипеде по маршруту похоронной процессии после панихиды по трем погибшим пожарным в Балтиморе, штат Мэриленд.

Человек едет на велосипеде по маршруту похоронной процессии после панихиды по трем погибшим пожарным в Балтиморе, штат Мэриленд. - Sputnik Молдова
10/28
© AFP 2021 / Drew Angerer / Getty Images

Человек едет на велосипеде по маршруту похоронной процессии после панихиды по трем погибшим пожарным в Балтиморе, штат Мэриленд.

© AFP 2021 / John Wessels

Женщины стоят в очереди за зарплатой на гранитной шахте в Уагадугу, Буркина-Фасо.

Женщины стоят в очереди за зарплатой на гранитной шахте в Уагадугу, Буркина-Фасо. - Sputnik Молдова
11/28
© AFP 2021 / John Wessels

Женщины стоят в очереди за зарплатой на гранитной шахте в Уагадугу, Буркина-Фасо.

© AFP 2021 / Daffa Ramya Kanzuddin

Пожар в гавани Тегала, Иноднезия.

Пожар в гавани Тегала, Иноднезия. - Sputnik Молдова
12/28
© AFP 2021 / Daffa Ramya Kanzuddin

Пожар в гавани Тегала, Иноднезия.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Персонал отеля Hoshinoya Tokyo демонстрирует Lantern Dining Experience – специальные колпаки, защищающие посетителей от COVID-19.

Персонал отеля Hoshinoya Tokyo демонстрирует Lantern Dining Experience – специальные колпаки, защищающие посетителей от COVID-19. - Sputnik Молдова
13/28
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Персонал отеля Hoshinoya Tokyo демонстрирует Lantern Dining Experience – специальные колпаки, защищающие посетителей от COVID-19.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в защитных костюмах на телескопическом трапе в аэропорту "Шоуду" в Пекине.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах на телескопическом трапе в аэропорту Шоуду в Пекине - Sputnik Молдова
14/28
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк
Медицинские сотрудники в защитных костюмах на телескопическом трапе в аэропорту "Шоуду" в Пекине.
© AFP 2021 / Jeff Swensen / Getty Images

Сурок Фил увидел свою тень, значит, нас ждет поздняя весна. Так прошло ежегодное празднование Дня сурка 2 февраля 2022 года в Панксатони, штат Пенсильвания.

Сурок Фил увидел свою тень, значит, нас ждет поздняя весна. Так прошло ежегодное празднование Дня сурка 2 февраля 2022 года в Панксатони, штат Пенсильвания. - Sputnik Молдова
15/28
© AFP 2021 / Jeff Swensen / Getty Images

Сурок Фил увидел свою тень, значит, нас ждет поздняя весна. Так прошло ежегодное празднование Дня сурка 2 февраля 2022 года в Панксатони, штат Пенсильвания.

© REUTERS / Zohra Bensemra

Уличный торговец париками в Уагадугу, Буркина-Фасо.

Уличный торговец париками в Уагадугу, Буркина-Фасо. - Sputnik Молдова
16/28
© REUTERS / Zohra Bensemra

Уличный торговец париками в Уагадугу, Буркина-Фасо.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Показ неопубликованных проектов покойного дизайнера Пьера Кардена и новая коллекция дизайн-студии Пьера Кардена в Национальном музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже под Парижем.

Показ неопубликованных проектов покойного дизайнера Пьера Кардена и новая коллекция дизайн-студии Пьера Кардена в Национальном музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже под Парижем. - Sputnik Молдова
17/28
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Показ неопубликованных проектов покойного дизайнера Пьера Кардена и новая коллекция дизайн-студии Пьера Кардена в Национальном музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже под Парижем.

© AP Photo / Erin Schaff / The New York Times

Вице-президент США Камала Харрис на борту Air Force Two на пути в Вашингтон.

Вице-президент США Камала Харрис на борту Air Force Two на пути в Вашингтон. - Sputnik Молдова
18/28
© AP Photo / Erin Schaff / The New York Times

Вице-президент США Камала Харрис на борту Air Force Two на пути в Вашингтон.

© REUTERS / Thomas Mukoya

Петухи дерутся на улице в Найроби, Кения.

Петухи дерутся на улице в Найроби, Кения. - Sputnik Молдова
19/28
© REUTERS / Thomas Mukoya

Петухи дерутся на улице в Найроби, Кения.

© AFP 2021 / Richard Bouhet

Сильные волны у Сен-Бенуа, на востоке французского острова Ла-Реюньон в Индийском океане.

Сильные волны у Сен-Бенуа, на востоке французского острова Ла-Реюньон в Индийском океане. - Sputnik Молдова
20/28
© AFP 2021 / Richard Bouhet

Сильные волны у Сен-Бенуа, на востоке французского острова Ла-Реюньон в Индийском океане.

© AP Photo / Wade Payne

Чирлидерши команды "Теннесси" делают сальто назад во время баскетбольного матча между Tennessee и Texas A&M в Ноксвилле, США.

Чирлидерши команды &quot;Теннесси&quot; делают сальто назад во время баскетбольного матча между Tennessee и Texas A&amp;M в Ноксвилле, США. - Sputnik Молдова
21/28
© AP Photo / Wade Payne

Чирлидерши команды "Теннесси" делают сальто назад во время баскетбольного матча между Tennessee и Texas A&M в Ноксвилле, США.

© AP Photo / Dolores Ochoa

Женщина с собакой на затопленной грязью улице после оползня из-за сильных ливней на район ЛаГаска в Кито, Эквадор.

Женщина с собакой на затопленной грязью улице после оползня из-за сильных ливней на район ЛаГаска в Кито, Эквадор. - Sputnik Молдова
22/28
© AP Photo / Dolores Ochoa

Женщина с собакой на затопленной грязью улице после оползня из-за сильных ливней на район ЛаГаска в Кито, Эквадор.

© AFP 2021 / Emiliano Lasalvia

Демонстранты на акции протеста с требованием реформы судебной системы у Дворца правосудия в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Демонстранты на акции протеста с требованием реформы судебной системы у Дворца правосудия в Буэнос-Айресе, Аргентина. - Sputnik Молдова
23/28
© AFP 2021 / Emiliano Lasalvia

Демонстранты на акции протеста с требованием реформы судебной системы у Дворца правосудия в Буэнос-Айресе, Аргентина.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Мужчина с ботинком на голове на рынке Mvog Ada в Яунде, столице Камеруна.

Мужчина с ботинком на голове на рынке Mvog Ada в Яунде, столице Камеруна. - Sputnik Молдова
24/28
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Мужчина с ботинком на голове на рынке Mvog Ada в Яунде, столице Камеруна.

© AP Photo / Petr David Josek

Участницы женской сборной Дании по хоккею делают селфи на льду во время подготовки к открытию Зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

Участницы женской сборной Дании по хоккею делают селфи на льду во время подготовки к открытию Зимней Олимпиаде 2022 в Пекине. - Sputnik Молдова
25/28
© AP Photo / Petr David Josek

Участницы женской сборной Дании по хоккею делают селфи на льду во время подготовки к открытию Зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

© REUTERS / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Принцесса Дании Мария с детьми посещают Копенгагенский зоопарк, когда там начинается строительство "Австралийского сада Марии".

Принцесса Дании Мария с детьми посещают Копенгагенский зоопарк, когда там начинается строительство &quot;Австралийского сада Марии&quot;. - Sputnik Молдова
26/28
© REUTERS / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Принцесса Дании Мария с детьми посещают Копенгагенский зоопарк, когда там начинается строительство "Австралийского сада Марии".

© AP Photo / Alastair Grant

Бразильская туристка позирует верх ногами для фото у телефонной будки напротив Биг-Бена в Лондоне.

Бразильская туристка позирует верх ногами для фото у телефонной будки напротив Биг-Бена в Лондоне. - Sputnik Молдова
27/28
© AP Photo / Alastair Grant

Бразильская туристка позирует верх ногами для фото у телефонной будки напротив Биг-Бена в Лондоне.

© AP Photo / Jeff Roberson

Спортсмены Олимпийского комитета России прибывают на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

Спортсмены Олимпийского комитета России прибывают на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. - Sputnik Молдова
28/28
© AP Photo / Jeff Roberson

Спортсмены Олимпийского комитета России прибывают на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

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