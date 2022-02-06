Лучшие фото недели: Олимпиада, протесты и повседневная жизнь

Джеки Чан участвует в эстафете олимпийского огня на зимних Играх-2022 в Пекине.
Джеки Чан участвует в эстафете олимпийского огня на зимних Играх-2022 в Пекине.
Модель представляет творение Amato Couture на неделе моды в Дубае.
Модель представляет творение Amato Couture на неделе моды в Дубае.
Обрушение моста в Питтсбурге.
Женщины выступают на марше против гендерного насилия в центре Монтевидео, Уругвай.
Женщины выступают на марше против гендерного насилия в центре Монтевидео, Уругвай.
Демонстрант сидит под зонтом, блокируя подъезд к Икике, Чили.
Демонстрант сидит под зонтом, блокируя подъезд к Икике, Чили.
Людей обливают пеной в парке развлечений в первый день Нового года Тигра по лунному календарю в Джокьякарте.
Людей обливают пеной в парке развлечений в первый день Нового года Тигра по лунному календарю в Джокьякарте.
Оползень, вызванный проливными дождями во Франко-да-Роша, Бразилия.
Оползень, вызванный проливными дождями во Франко-да-Роша, Бразилия.
Карнавал между пиренейскими деревнями Итурен и Зубиета, Испания.
Карнавал между пиренейскими деревнями Итурен и Зубиета, Испания.
Папа Франциск смотрит на свою статуэтку в Ватикане.
Человек едет на велосипеде по маршруту похоронной процессии после панихиды по трем погибшим пожарным в Балтиморе, штат Мэриленд.
Человек едет на велосипеде по маршруту похоронной процессии после панихиды по трем погибшим пожарным в Балтиморе, штат Мэриленд.
Женщины стоят в очереди за зарплатой на гранитной шахте в Уагадугу, Буркина-Фасо.
Женщины стоят в очереди за зарплатой на гранитной шахте в Уагадугу, Буркина-Фасо.
Пожар в гавани Тегала, Иноднезия.
Пожар в гавани Тегала, Иноднезия.
Персонал отеля Hoshinoya Tokyo демонстрирует Lantern Dining Experience – специальные колпаки, защищающие посетителей от COVID-19.
Персонал отеля Hoshinoya Tokyo демонстрирует Lantern Dining Experience – специальные колпаки, защищающие посетителей от COVID-19.
Сурок Фил увидел свою тень, значит, нас ждет поздняя весна. Так прошло ежегодное празднование Дня сурка 2 февраля 2022 года в Панксатони, штат Пенсильвания.
Сурок Фил увидел свою тень, значит, нас ждет поздняя весна. Так прошло ежегодное празднование Дня сурка 2 февраля 2022 года в Панксатони, штат Пенсильвания.
Уличный торговец париками в Уагадугу, Буркина-Фасо.
Показ неопубликованных проектов покойного дизайнера Пьера Кардена и новая коллекция дизайн-студии Пьера Кардена в Национальном музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже под Парижем.
Показ неопубликованных проектов покойного дизайнера Пьера Кардена и новая коллекция дизайн-студии Пьера Кардена в Национальном музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже под Парижем.
Вице-президент США Камала Харрис на борту Air Force Two на пути в Вашингтон.
Вице-президент США Камала Харрис на борту Air Force Two на пути в Вашингтон.
Петухи дерутся на улице в Найроби, Кения.
Сильные волны у Сен-Бенуа, на востоке французского острова Ла-Реюньон в Индийском океане.
Сильные волны у Сен-Бенуа, на востоке французского острова Ла-Реюньон в Индийском океане.
Чирлидерши команды "Теннесси" делают сальто назад во время баскетбольного матча между Tennessee и Texas A&M в Ноксвилле, США.
Чирлидерши команды "Теннесси" делают сальто назад во время баскетбольного матча между Tennessee и Texas A&M в Ноксвилле, США.
Женщина с собакой на затопленной грязью улице после оползня из-за сильных ливней на район ЛаГаска в Кито, Эквадор.
Женщина с собакой на затопленной грязью улице после оползня из-за сильных ливней на район ЛаГаска в Кито, Эквадор.
Демонстранты на акции протеста с требованием реформы судебной системы у Дворца правосудия в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Демонстранты на акции протеста с требованием реформы судебной системы у Дворца правосудия в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Мужчина с ботинком на голове на рынке Mvog Ada в Яунде, столице Камеруна.
Мужчина с ботинком на голове на рынке Mvog Ada в Яунде, столице Камеруна.
Участницы женской сборной Дании по хоккею делают селфи на льду во время подготовки к открытию Зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.
Участницы женской сборной Дании по хоккею делают селфи на льду во время подготовки к открытию Зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.
Принцесса Дании Мария с детьми посещают Копенгагенский зоопарк, когда там начинается строительство "Австралийского сада Марии".
Принцесса Дании Мария с детьми посещают Копенгагенский зоопарк, когда там начинается строительство "Австралийского сада Марии".
Бразильская туристка позирует верх ногами для фото у телефонной будки напротив Биг-Бена в Лондоне.
Бразильская туристка позирует верх ногами для фото у телефонной будки напротив Биг-Бена в Лондоне.
Спортсмены Олимпийского комитета России прибывают на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.
Спортсмены Олимпийского комитета России прибывают на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.