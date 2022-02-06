https://ru.sputnik.md/20220206/minoborony-soobschilo-obstoyatelstva-gibeli-mirotvortsa-48645188.html

Минобороны сообщило обстоятельства гибели миротворца

Минобороны сообщило обстоятельства гибели миротворца

Инцидент произошел в середине дня на миротворческом посту в селе Гура Быкулуй

2022-02-06T18:33+0200

2022-02-06T18:33+0200

2022-02-06T18:58+0200

министерство обороны

нацармия молдовы

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/01/32713102_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_2ef2ae0a89c24f7586e0c341b4093c68.jpg

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Военнослужащий-контрактник Национальной армии, несущий службу в составе Совместных миротворческих сил, был смертельно ранен в воскресенье, 6 февраля, в результате выстрела из личного оружия, при исполнении служебных обязанностей. Детали произошедшего сообщили в Министерстве обороны Молдовы.В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в 15.20 на миротворческом посту № 11 в селе Гура Быкулуй. На место происшествия выехала оперативная группа для расследования дела.Министерство обороны глубоко сожалеет об этом трагическом происшествии и выражает соболезнования семье погибшего.Контрактник проходит службу в Смешанных миротворческих силах с 2020 года.Напомним, ранее Генеральный инспекторат полиции сообщил о гибели военнослужащего миротворческих сил Молдовы. По предварительной версии полиции, солдат совершил самоубийство.

https://ru.sputnik.md/20220206/pogib-mirotvorets-moldavskogo-kontingenta-48644410.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

министерство обороны, нацармия молдовы, в молдове, молдова