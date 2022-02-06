https://ru.sputnik.md/20220206/minoborony-soobschilo-obstoyatelstva-gibeli-mirotvortsa-48645188.html
Минобороны сообщило обстоятельства гибели миротворца
Минобороны сообщило обстоятельства гибели миротворца
Инцидент произошел в середине дня на миротворческом посту в селе Гура Быкулуй
2022-02-06T18:33+0200
2022-02-06T18:33+0200
2022-02-06T18:58+0200
министерство обороны
нацармия молдовы
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Военнослужащий-контрактник Национальной армии, несущий службу в составе Совместных миротворческих сил, был смертельно ранен в воскресенье, 6 февраля, в результате выстрела из личного оружия, при исполнении служебных обязанностей. Детали произошедшего сообщили в Министерстве обороны Молдовы.В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в 15.20 на миротворческом посту № 11 в селе Гура Быкулуй. На место происшествия выехала оперативная группа для расследования дела.Министерство обороны глубоко сожалеет об этом трагическом происшествии и выражает соболезнования семье погибшего.Контрактник проходит службу в Смешанных миротворческих силах с 2020 года.Напомним, ранее Генеральный инспекторат полиции сообщил о гибели военнослужащего миротворческих сил Молдовы. По предварительной версии полиции, солдат совершил самоубийство.
https://ru.sputnik.md/20220206/pogib-mirotvorets-moldavskogo-kontingenta-48644410.html
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Евгений Чебан
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министерство обороны, нацармия молдовы, в молдове, молдова
Минобороны сообщило обстоятельства гибели миротворца
18:33 06.02.2022 (обновлено: 18:58 06.02.2022) Подписаться на
Инцидент произошел в середине дня в воскресенье на миротворческом посту в селе Гура Быкулуй.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Военнослужащий-контрактник Национальной армии, несущий службу в составе Совместных миротворческих сил, был смертельно ранен в воскресенье, 6 февраля, в результате выстрела из личного оружия, при исполнении служебных обязанностей. Детали произошедшего сообщили в Министерстве обороны Молдовы.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в 15.20 на миротворческом посту № 11 в селе Гура Быкулуй. На место происшествия выехала оперативная группа для расследования дела.
Министерство обороны глубоко сожалеет об этом трагическом происшествии и выражает соболезнования семье погибшего.
Контрактник проходит службу в Смешанных миротворческих силах с 2020 года.
Напомним, ранее Генеральный инспекторат полиции сообщил о гибели военнослужащего миротворческих сил Молдовы. По предварительной версии полиции, солдат совершил самоубийство.