https://ru.sputnik.md/20220206/minzdrav-dannye-vaktsinatsia-moldova-48638399.html

Минздрав представил последние данные о вакцинации в Молдове

Минздрав представил последние данные о вакцинации в Молдове

За последние 24 часа в Молдове 1896 человек сделали прививки от коронавируса.

2022-02-06T12:29+0200

2022-02-06T12:29+0200

2022-02-06T12:47+0200

вакцинация

молдова

коронавирус

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. За последние 24 часа в Молдове 1896 человек сделали прививки от коронавируса. Из них 456 получили первую дозу вакцины, 286 – вторую, а 1154 – третью (бустер), сообщает Министерство здравоохранения.Из общего числа вакцинированных за сутки – 35 подростков.Согласно последним данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавируса в Молдове прошли 1 016 441 человек, а бустерную дозу получили более 175 тысяч человек.Вакцинация от коронавируса в МолдовеКампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.В настоящее время в Молдове доступны препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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вакцинация, молдова